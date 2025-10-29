Espanya demana més control migratori a Andorra per tenir vols de fora l'espai Schengen

Prieto es mostra "moderadament optimista"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)
Espanya vol una supervisió més gran de les fronteres per permetre que l'Aeroport d'Andorra-la Seu pugui acollir vols de fora l'espai Schengen.
Ho ha manifestat el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, durant la celebració del 26è Cicle de l'Empresa Familiar Andorrana centrat a debatre sobre el futur de la infraestructura aeroportuària.
Prieto ha reconegut que la decisió de permetre un punt fronterer a l'Aeroport d'Andorra-la Seu dependrà d'un paquet de negociació política més ampli si bé s'ha mostrat "moderadament optimista".
El focus l'ha posat en un tema que preocupa el Govern espanyol i que s'ha detectat últimament: els casos de frau amb els treballadors fronterers, persones que tenen permís de residència i treball a Andorra però que viuen a la Seu o altres municipis de l'Alt Urgell.
Igualment ha recordat que en l'entrada des de fora el territori Schengen ara hi ha noves normes que s'haurien d'aplicar, com el sistema 'entry/exit', a més de disposar de control "duaner, fiscal i fronterer", per la qual cosa caldria tenir efectius de l'Agència Tributària, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil.
Per la seva banda, el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha explicat que totes la parts implicades treballen per "desbloquejar aviat" la situació i s'ha mostrat convençut que es podran veure els vols de fora l'espai Schengen.
El secretari d'Estadi de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha qualificat de "cabdal" l'arribada de vols de fora l'espai Schengen per impulsar l'aeroport, igual que ho és la implicació del sector privat.