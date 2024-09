Espanya autoritza una nova unitat de batxillerat d'arts en un dels seus centres a Andorra

Serà operativa a partir del curs escolar 2025-2026 al Col·legi Sant Ermengol

La Unitat d'Acció Educativa a l'Exterior (UAEE) d'Espanya, organisme responsable de la planificació educativa a l'estranger, ha notificat la resolució favorable per crear una nova unitat de batxillerat, en la modalitat d'art, al Col·legi Sant Ermengol d'Andorra la Vella.

La nova unitat es farà efectiva a partir del curs escolar 2025-2026, ja que l'alumnat interessat en aquesta modalitat ja s'ha matriculat en altres opcions o altres centres, ha informat l'ambaixada d'Espanya a Andorra en un comunicat aquest divendres.

L'ambaixada ha manifestat satisfacció per aquesta resolució favorable i agraeix la col·laboració del Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya i de les autoritats andorranes en la tramitació d'aquesta sol·licitud que suposarà "una millora de l'oferta educativa" en aquest país.

PLACES INSUFICIENTS

L'aprovació de la nova línia arriba després que a final del curs passat es constatés un increment del nombre d'estudiants en edat de cursar el batxillerat, però que no hi havia prou places per situar-los ni en el sistema espanyol ordinari ni el confessional.

Ja durant el mes de juliol es va acordar una línia més de batxillerat al Col·legi María Moliner (sistema espanyol ordinari) per poder donar resposta als alumnes que, havent acabat l'ESO, estaven en llista d'espera.

Així i tot, la nova línia al María Moliner no permetia reubicar tots els alumnes, especialment els que provenien de centres confessionals i es volien mantenir en aquesta modalitat, fet que només es podia garantir amb una nova línia al Col·legi Sant Ermengol.

Segons assenyala el comunicat de l'ambaixada, finalment ha estat matriculat en el sistema educatiu espanyol "tot l'alumnat" procedent de centres espanyols a Andorra que van sol·licitar plaça per a primer de batxillerat.

MÉS DE 3.000 ALUMNES

Per al curs 2024-2025, el sistema educatiu espanyol a Andorra compta amb 3.060 alumnes escolaritzats a la seva xarxa de centres que inclou: Col·legi Espanyol Maria Moliner, Àgora International School Andorra, Col·legi Mare Janer (confessional), Col·legi Sagrada Família d'Urgell (confessional) i Col·legi Sant Ermengol (confessional).