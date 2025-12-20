Espadaler visita el Barnahus de la Seu d'Urgell (Lleida) i veu el model com a "referent" europeu

LLEIDA 20 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitat aquest dissabte la unitat Barnahus de la Seu d'Urgell (Lleida), on ha destacat aquest model com "un referent europeu en la protecció d'infants i adolescents".
Espadaler s'ha reunit amb l'equip directiu i amb la coordinadora de l'Estratègia Barnahus, Pilar Aranda, en el marc d'una visita institucional a la Seu d'Urgell que ha començat amb una visita a l'Ajuntament i a l'alcalde Joan Barrera.
La unitat Barnahus de la Seu d'Urgell, inaugurada al febrer de 2024, ha atès 48 casos entre gener i setembre de 2025, i forma part de les 14 unitats existents a Catalunya, que en el mateix període han atès a 2.874 casos.
REUNIÓ AMB EL BISBE D'URGELL
El conseller també s'ha reunit amb el bisbe d'Urgell i copríncip d'Andorra, Josep-Luís Serrano, al Museu Episcopal, en una trobada que "ha permès reforçar la col·laboració institucional" entre la Conselleria i l'arquebisbat.
Espadaler també ha visitat l'Oratorio Islàmic de la Seu d'Urgell, on s'ha reunit amb el seu president, Ahmed Kallouch, i amb els membres de la Junta, amb els quals intercanviat "impressions sobre la realitat de la comunitat musulmana a la ciutat".
Finalment, el conseller ha inaugurat la segona edició del 'pessebre vivent' de la Seu d'Urgell amb Barrera, Serrano i el president de l'Associació Pessebre Vivent, Àlex Riba.