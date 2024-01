Escaldes-Engordany (Andorra) aprova la suspensió temporal de noves llicències urbanístiques

Era un compromís del partit guanyador de les eleccions



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El Comú (Ajuntament) d'Escaldes-Engordany ha aprovat la suspensió de l'atorgament de noves llicències urbanístiques per unanimitat durant la sessió del consell (ple municipal) d'aquest dimarts.

La cònsol major (alcaldessa), Rosa Gili, ha explicat que la suspensió s'allargarà fins a tenir els estudis de càrrega màxima que han d'elaborar tots els municipis andorrans a petició del Govern andorrà.

Ha qualificat de possible que la suspensió s'allargui durant tot l'any perquè l'elaboració dels estudis de càrrega "va lligada", també, a la revisió del pla d'urbanisme prevista per a aquest 2024.

Gili ha recordat que la mesura era un dels compromisos electorals de la seva formació, Consens, per impulsar un creixement urbanístic "ordenat i sostenible" a la parròquia (municipi).

En aquesta línia, ha defensat que no es tracta de "parar per parar", sinó que l'objectiu és buscar --textualment-- un bon urbanisme.

La suspensió temporal ha entrat en vigor aquest mateix dimarts, després de la publicació del decret aprovat en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

SUSPENSIÓ

D'aquesta manera, el consistori suspèn la tramitació i atorgament de plans especials, projectes de parcel·lació, projectes d'urbanització i projectes d'edificació de nova planta.

La mesura no afecta els projectes entrats fins a la publicació del decret i, segons la cònsol, "si són correctes i compleixen les normes" s'han de tramitar.

OPOSICIÓ

Els tres consellers (regidors) de l'oposició Demòcrates+Independents --el partit del Govern estatal-- han votat a favor de la suspensió argumentant que era un punt que "també" figurava en el seu programa electoral.

Així ho ha dit de la consellera Anna Garcia, qui ha demanat al grup majoritari que la suspensió "no s'allargui en el temps" per no perjudicar els ciutadans, en les seves paraules.