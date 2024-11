Esade i Andbank creen la Chair en Empresa Familiar per impulsar-ne el desenvolupament i la sostenibilitat

Abordarà els desafiaments als quals s'enfronten les famílies empresarials

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

Esade i Andbank han creat la Chair of Family-Owned Enterprises (CFOE), una col·laboració "pionera amb visió global" que té com a objectiu fomentar la recerca, el desenvolupament, la sostenibilitat i la disseminació de coneixement de les famílies empresàries, informen aquest dimarts en un comunicat conjunt.

La Chair també busca la formació integral de les famílies empresàries, tant en l'àmbit de l'administració de les seves empreses com en el dels seus 'family offices', incloent el govern i la gestió de la relació família-empresa, la gestió del patrimoni familiar i la cura de la identitat i del propòsit comú.

Amb una durada inicial de 5 anys, aquesta iniciativa abordarà els desafiaments recurrents als quals s'enfronten les famílies empresàries per dotar-les d'eines i estratègies que els permetin afrontar "amb èxit" aquests reptes.

SUPORT A L'EMPRENEDORIA

La directora de la Chair of Family-Owned Enterprises, professora del departament de Direcció General i Estratègia d'Esade i investigadora de l'Esade Entrepreneurship Institute, María José Prada, ha afirmat que les empreses familiars són "essencials" en la generació d'ocupació i també com a agents de canvi en les polítiques econòmiques i socials.

Prada ha explicat que, com que les empreses familiars no estan tan condicionades per les dinàmiques corporatives a curt termini, poden invertir en "projectes innovadors i sostenibles" i donar suport a l'emprenedoria.

Ha afegit que aquesta característica de les empreses familiars també els permet participar en fòrums globals per abordar problemes complexos, i ha afirmat que la seva influència "pot modelar un futur més inclusiu i equitatiu".

"PILAR DE L'ECONOMIA"

El CEO del Grup Andbank, Carlos Aso, ha destacat que les empreses familiars continuen sent "el pilar de l'economia" en un entorn global en constant canvi, per la qual cosa les considera clau per al desenvolupament de les comunitats i troba fonamental que es mantinguin al llarg del temps.

La directora global de la Unitat de Family Office del Grup Andbank, Nely Mayoral, està convençuda que aquesta col·laboració permetrà accedir les famílies empresàries a "coneixements específics, millors pràctiques i tendències" en la gestió empresarial i patrimonial familiar.

CONTEXT

Esade i Andbank destaquen que les empreses familiars representen un alt percentatge del teixit empresarial mundial, aportant "més del 70% de l'ocupació en moltes economies" i consolidant-se com bases del benestar social i econòmic.

Per aquest motiu, la Chair neix amb la voluntat de crear un espai de "diàleg i aprenentatge" compartit entre l'acadèmia i les diferents empreses familiars i famílies empresàries.

En aquest sentit, les activitats programades estan orientades a la generació i a l'intercanvi de coneixements, a la formació contínua, a la reflexió crítica de la pràctica i a l'establiment de vincles que permetin abordar les necessitats "reals, actuals i futures" dels participants.