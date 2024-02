Erra afirma que és "envejable" el pes que dona Andorra a l'oficialitat del català

La presidenta del Parlament visita el seu homòleg andorrà



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, ha afirmat que és "envejable" el pes que dona Andorra a l'oficialitat del català.

Així ho ha expressat durant una visita institucional que ha dut a terme aquest dijous al Consell General d'Andorra (Parlament) per reunir-se amb el seu homòleg, el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina.

Erra ha celebrat l'oficialitat del català a Andorra i ha reconegut que actualment la llengua és un tema "delicat" a Catalunya perquè se'n perd l'ús social.

La presidenta del Parlament ha insistit que una llengua "es perd si no es parla", per la qual cosa ha recordat la feina que es duu a terme per aconseguir l'oficialitat del català a Europa.

Ensenyat, per la seva banda, ha ressaltat que amb aquesta trobada Andorra i Catalunya han reiniciat els contactes entre les dues cambres parlamentàries que "s'havien deixat oblidats".

MILLORAR LA COL·LABORACIÓ

Al llarg de la visita, Ensenyat i Erra han mantingut una reunió per tractar aspectes d'interès i de com millorar la col·laboració entre els dos parlaments, han explicat durant una atenció als mitjans.

Han destacat les "bones relacions" que sempre han mantingut, a parer seu, ja que al llarg de les últimes legislatures s'havien alternat les visites de presidents del Parlament català a Andorra amb la dels síndics generals a la Generalitat.

De fet, la presidenta del Parlament s'ha mostrat satisfeta de poder "normalitzar" la relació que hi ha hagut i posar-se al dia en qüestions que afecten els dos territoris.

Així, durant la trobada, també han tractat temes com la sequera, els mètodes de funcionament de cada Parlament o de com es resolen els problemes del dia a dia, han informat en acabar la visita.

LA SEU D'URGELL

Prèviament a la visita a Andorra, Anna Erra s'ha dirigit al Palau Espiscopal de la Seu d'Urgell on ha mantingut una trobada amb l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, segons ha informat el bisbat en un comunicat.

Segons el bisbat, la trobada s'ha dut a terme en un ambient "cordial" i s'han pogut intercanviar postures sobre qüestions d'actualitat al Pirineu i Catalunya.