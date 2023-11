Equips de futbol tornen a col·laborar amb La Marató de 3Cat i s'incorpora el FC Andorra

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

Els equips de futbol FC Barcelona, Girona FC, RCD Espanyol, FC Llevant les Planes i per primera vegada el FC Andorra col·laboraran aquest any amb La Marató de 3Cat, que se celebra el 17 de desembre dedicada a la salut sexual i reproductiva, i lluiran el logotip.

Donaran visibilitat a la Marató en els partits masculins Espanyol-Zaragoza, del 8 de desembre; el FC Barcelona-Girona, del 10; l'Andorra-Espanyol, del 16, i el Girona-Alabès, del 18, i en els femenins FC Barcelona-Eibar, del 9 de desembre, i el Llevant Els Planes-Reial Madrid, del 17, ha informat 3Cat en un comunicat.

La vicepresidenta del consell de govern de 3Cat, Àngels Ponsa, ha agraït la col·laboració del món de l'esport en la història de la Marató "perquè fa que arribi a més gent i complir l'objectiu d'aconseguir recursos per a la sensibilització i la investigació".

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha recordat que el club fa 32 anys que recolza a la Marató i que sempre li donarà suport, i el del Girona, Delfí Geli, ha mostrat la seva alegria perquè "cada dia ha més clubs" que la recolzen.

El conseller del RCD Espanyol Rafa Marañón ha ressaltat que La Marató és un "acte important per a la història i la vida i Catalunya", el president del FC Andorra Ferran Vilaseca, s'ha mostrat content d'ajudar, i el del FC Llevant les Planes, Sebastián Canyes, ha celebrat formar part de la iniciativa per segon any.