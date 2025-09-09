Un equip femení d'Andorra participarà per primera vegada en el Trial de les Nacions 2025

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
La Federació Motociclista d'Andorra ha presentat aquest dimarts els equips que aniran al Trial de les Nacions 2025, en el qual per primera vegada participarà un equip femení en la categoria TDN Women.
Les pilots seran Alèxia Lladó i Èlia Pascuet i l'esdeveniment se celebrarà a Tolmezzo (Itàlia) els dies 20 i 21 de setembre, tancant així el calendari de trials internacionals a l'aire lliure d'aquest any, segons ha informat en un comunicat AndBank, on s'ha fet la presentació.
Els pilots que participaran en la categoria masculina International Trophy són Quim Altés, Valentí Cristina i Edgar García: els dos primers ja tenen experiència en el Trial de les Nacions, mentre que l'últim serà la seva primera participació en aquesta competició internacional.
Quant als motxilers, els seleccionats són Joan Miquel i Enric Sinfreu.
La selecció andorrana viatjarà a Itàlia el divendres 19, el dissabte 20 serà el torn dels controls administratius i tècnics, entrenaments oficials, visita de zona i desfilada dels equips en competició, i el diumenge 21 tindrà lloc el Trial de les Nacions.