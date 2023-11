Endesa conté dividend pel proper trienni després del laude en contra de Qatar, però manté inversió

MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha actualitzat la seva política de dividends per al període 2024-2026, mantenint un 70% de 'pay out' per al trienni, encara que situant el sòl en la retribució als seus accionistes en 1 euro per acció, amb la previsió de poder aconseguir els 1,5 euros el 2026, va informar la companyia, que manté les seves inversions per als propers tres anys en gairebé 9.000 milions d'euros.

Aquesta decisió es produeix després del laude dictat per la Cort Internacional d'Arbitratge de la Cambra de comerç Internacional (ICC), pel qual l'energètica haurà d'abonar uns 570 milions de dòlars (uns 530 milions d'euros) a QatarEnergy, companyia estatal de Qatar, per la revisió del preu d'un contracte d'aprovisionament a llarg termini de gas natural liquat (GNL).

L'energètica conté així la seva política de dividends pel que fa a el seu anterior pla. Manté l'euro per acció per aquest 2023, amb un pagament ja a compte de 0,50 euros aprovat a pagar al gener, mentre que per 2024, quan preveia 1,2 euros, garanteix aquest sòl d'1 euro, encara que aspira a aconseguir els 1,1 euros, i en 2026 confia a aconseguir els 1,5 euros per títol.

El grup va destacar que l'objectiu de retribuir als seus accionistes amb 1,5 euros bruts en 2026 suposaria una rendibilitat per dividend del 8%.

Per a això, Endesa es fixa com a objectius per 2026 aconseguir un benefici brut (Ebitda) d'entre 5.600 i 5.900 milions d'euros, un benefici ordinari net de 2.200-2.300 milions, un deute financer net de 8.000-9.000 milions.

INVERSIONS DE 8.900 MILIONS

En un context de creixement de costos financers i d'inflació, l'energètica mantindrà un pla continuista pel que fa a l'anterior, amb una inversió bruta per al període 2024-206 que se situarà en 8.900 milions d'euros.

En concret, xarxes de distribució i generació renovable, seran els dos dels pilars de l'electrificació neta, que es mantenen com a eixos clau per al creixement de la companyia.

Així, d'aquest esforç inversor del grup en el període, 2.800 milions d'euros bruts tindran com destinació les xarxes de distribució, 200 milions més que en el pla anterior pendents d'una major visibilitat sobre la revisió regulatòria.

Renovables, mentre, serà la partida inversora més important amb 4.300 milions d'euros, mateixa xifra que en el pla precedent, amb un major pes de l'eòlica per aconseguir els 13.900 megavats (MW) de capacitat renovable a final de 2026 i amb Andorra, Pego i els 800 MW eòlics de Galícia com a projectes estavella; i 900 milions per a l'àrea de clients per aconseguir els 7,5 milions al mercat lliure en la Península Ibèrica al final del trienni, al mateix temps que l'electrificació de tots els usos energètics guia l'estratègia comercial.

A més, Endesa manté el seu objectiu de la plena descarbonización en 2040, amb la sortida del carbó en el negoci insular com a fita intermèdia en 2027. Tot això després del tancament en aquest any de l'última central de carbó en la Península, As Pontes. El 93% de la producció peninsular de l'elèctrica estarà lliure d'emissions en 2026, des del 79% a tancament d'aquest any.