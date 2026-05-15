Endesa cedeix a la Fundació Muhma un molí pulveritzador de la central tèrmica d'Andorra (Terol)

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Endesa ha cedit a la Fundació del Museu Històric-Social de La Maquinista Terrestre i Marítima i Macosa (Muhma) un molí pulveritzador de la central tèrmica d'Andorra (Terol), informa en un comunicat aquest divendres.
El molí ha estat restaurat i s'exhibeix al nou espai Fabra y Coats com a part "de la memòria històrica del desenvolupament industrial de la segona meitat del segle passat".
Les peces cedides formaven part del molí triturador de carbó Foster-Wheeler MB-23 fabricat per l'empresa La Maquinista Terrestre i Marítima als seus tallers de Sant Andreu (Barcelona).