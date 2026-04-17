Els vols entre Andorra i Palma sumen un 10,8% més de passatgers aquest hivern

Entre desembre i abril s'han comptabilitzat 6.690 usuaris
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
La connexió aèria regular entre l'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell i Palma ha registrat un 10,8% més de passatgers durant la temporada d'hivern 2025-2026.
Concretament, entre desembre i abril s'han comptabilitzat 6.690 passatgers, mentre que en el mateix període de la temporada 2024-2025 se'n van comptabilitzar 6.039, ha informat el Govern andorrà en un comunicat.
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que les xifres confirmen "l'efectivitat" de les polítiques impulsades per l'executiu en matèria de connectivitat i el paper determinant de l'accessibilitat aèria en la dinamització de l'activitat turística.
A més a més, ha assegurat que la connexió amb Palma respon a una "voluntat clara" de millorar la connectivitat d'Andorra i oferir alternatives estables tant per a la ciutadania com per al sector turístic.
El mes de febrer es consolida com el pic de demanda de la ruta, amb una ocupació mitjana d'entre 52 i 56 passatgers per vol, tot i que el vol més ple es va registrar el passat 2 de març, amb un 100% d'ocupació, en plena temporada d'esquí.
Segons el Govern andorrà, les dades mostren una consolidació progressiva del mercat balear, amb un augment sostingut de visitants i un impacte clar de la connexió aèria directa, especialment durant la temporada d'hivern.
L'executiu afirma que continuarà treballant per reforçar i millorar les connexions aèries existents, amb l'objectiu de consolidar un model turístic de qualitat, equilibrat i sostenible.
CONTRACTE
L'executiu remarca que els resultats són especialment rellevants tenint en compte que, d'acord amb el contracte vigent, la companyia opera el període de gener a abril sense mecanismes d'incentiu, assumint el risc comercial de l'operativa.
Les dades dels períodes hivernals confirmen, per tant, que la ruta disposa d'una demanda estructural sòlida just en el tram en què opera sense suport públic.
El vol amb Palma es va posar en marxa inicialment en forma de prova pilot durant la temporada d'hivern i, arran dels bons resultats obtinguts, l'executiu va decidir establir una ruta regular durant tot l'any a partir de setembre del 2024.
Actualment, la ruta a Palma operada per Air Nostrum ofereix dos vols setmanals, amb horaris adaptats segons la temporada: divendres i diumenge durant l'hivern, i dimarts i dissabte durant la temporada d'estiu.