Els set comuns d'Andorra impulsen una segona campanya per estalviar aigua

Els cònsols asseguren que la situació "no és dramàtica"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Els set comuns (ajuntaments) d'Andorra han acordat aquest divendres engegar una segona campanya ciutadana de consells per estalviar aigua.

La decisió s'ha pres en la reunió de cònsols, la trobada bimestral que fan tots els mandataris locals del país, segons han manifestat en una roda de premsa.

Durant la primavera ja es va dur a terme una primera acció comunicativa per a un ús responsable de l'aigua potable i ara s'ha decidit encarregar un treball suplementari perquè la sequera "preocupa i cal actuar", ha afirmat la cònsol d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili.

Gili ha remarcat que hi ha un "compromís" dels comuns amb la conscienciació de la ciutadania i si bé al Principat normalment hi ha una situació millor, segons les seves paraules, que en zones veïnes, considera que s'ha de fer el possible per estalviar aigua.

La cònsol d'Escaldes ha afirmat que actualment "no hi ha una situació dramàtica" però que cal anticipar-se, i ha remarcat que l'aigua és un bé molt important.

NO HI HA "SEGUIMENT EXHAUSTIU"

Per la seva banda, el cònsol de Canillo, Francesc Camp, ha admès que actualment no hi ha "un seguiment exhaustiu" dels consums, però que és una dada estratègica per al país.

De fet, en els estudis de càrrega que estan elaborant els comuns i que serviran per establir les bases per a un creixement urbanístic "sostenible", les dades de consum d'aigua i de si els cabals són suficients per proveir la població seran dades clau, ha afirmat Camp.

Quan es va anunciar la primera campanya, el mes d'abril, ja es va assenyalar que la majoria d'administracions locals, que són les que gestionen l'aigua, estan duent a terme inversions per millorar l'eficiència de la xarxa potable i reduir al mínim les perdudes.

En aquest sentit, fa un parell de setmanes, durant una sessió de comú (ple municipal), la cònsol menor (vicealcaldessa) de la Massana, Eva Sansa, va detallar que gràcies a la diagnosi dels recursos hídrics que han fet en els últims mesos s'han detectat sis fuites d'aigua que perdien fins a 40.000 litres al dia.