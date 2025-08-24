Els refugis de muntanya catalans sumen més visitants de dia que pernoctacions durant l'estiu

Els que estan més a prop de Barcelona i d'una travessia famosa reben més excursionistes
Els diferents refugis de muntanya que estan repartits per Catalunya han experimentat aquest estiu un augment dels visitants que prefereixen menjar i passar el dia a l'enclavament en lloc de quedar-s'hi a dormir, una dinàmica que ha anat agafant forma després de la pandèmia.
Així han coincidit en unes declaracions a Europa Press diferents guardes de muntanya, que han detallat que encara que aquest any els refugis que vigilen han mantingut o augmentat lleugerament les reserves per passar la nit, veuen que el perfil d'excursionista ha canviat.
"Cada vegada hi ha més gent que visita el medi natural i això també repercuteix en els refugis", ha explicat el responsable tècnic de refugis de muntanya i senderisme de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Josep Llusà, que ha defensat que cada establiment té una casuística diferent.
Un dels refugis que ha notat un canvi en els seus clients està situat als peus del cim del Pedraforca (Barcelona) i rep el nom de l'escalador mort Lluís Estasen: "Abans de la pandèmia el públic era més professional, ara venen parelles i famílies que habitualment no van a la muntanya", ha analitzat el guarda Jordi Gallardo.
De fet, en només uns pocs anys, el refugi ha passat de tenir reserves cada dia a només penjar el cartell de complet durant el cap de setmana i tenir un 90% del públic procedent de Barcelona que puja a la muntanya en un mateix dia i només s'hi queda a menjar.
Un altre refugi que també ha notat un canvi en la seva rutina habitual i que es nodreix dels veïns de l'àrea de Barcelona és el de Coma de Vaca, que es troba a una altitud de 1.995 metres i pròxim a cims com el del Balandrau (Girona).
"Ve gent de moltes nacionalitats i moltes edats, també nens", ha concretat la guarda de l'establiment, Yolanda Roman, que ha vist com en els últims anys la feina ha crescut molt, amb una ocupació d'entre el 70% i el 100% durant l'estiu.
En aquest sentit, Llusà ha detallat que hi ha diversos factors que condicionen que un refugi tingui més o menys afluència, com la proximitat de l'alberg amb l'àrea metropolitana de Barcelona o amb una ruta de muntanya famosa, com pot ser Carros de Foc.
UN CLIENT "MÉS COMERCIAL"
"Ara hi ha més turistes que venen a passejar i a passar el dia. El client no és tan muntanyenc, és més comercial i va menys equipat", han coincidit el Marc i la Gina, els encarregats del refugi de Mallfaré, prop del llac de Sant Maurici (Lleida).
Si escau, aquest canvi en el perfil del turista no ha repercutit en menys pernoctacions, ja que el seu refugi és un punt de pas de la famosa travessia Carros de Foc, la qual cosa ha provocat que la gran majoria de dies hagin tingut una gran ocupació.
Un cas una mica diferent és el del refugi dels Estanys de la Pera, a la comarca de la Cerdanya (Lleida) i prop d'Andorra, que ha vist com la sobreexplotació de la zona va portar al consistori del municipi més pròxim a limitar l'ús de les pistes forestals a un bus llançadora durant l'estiu.
Segons la guarda Genni Archetti, això ha provocat que les famílies siguin el públic més habitual que visita el refugi durant l'estiu, un tipus d'excursionista que canvia completament durant la resta de l'any i es torna més professional.