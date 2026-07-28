Els Premis Ramon Llull incorporen un nou guardó per a treballs acadèmics

El guardó a la traducció es lliurarà durant la Nit de les Lletres Catalanes per donar-hi més visibilitat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)
El Ministeri de Cultura d'Andorra i la Fundació Ramon Llull han impulsat la creació d'un nou premi de catalanística destinat als millors treballs de final de grau o de màster elaborats per estudiants de català d'universitats estrangeres.
El nou guardó ha quedat recollit en les bases que s'han publicat aquest dimarts, i estarà dotat amb 1.000 euros per a cada modalitat (treball final de grau i treball final de màster), informa el Govern d'Andorra en un comunicat.
La nota assenyala que l'objectiu del premi és fomentar vocacions investigadores en l'àmbit disciplinari de la catalanística i prestigiar els estudis catalans dins els departaments universitaris com una opció vàlida per a la recerca.
Els estudiants tenen fins al 6 de setembre per presentar candidatures a través d'una instància genèrica a la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull i han de ser treballs presentats i avaluats al llarg del 2025.
Els treballs es podran presentar en qualsevol llengua, però s'hi haurà d'incloure, també, un resum en català.
El jurat estarà format per sis membres: un designat per la Fundació Ramon Llull, un designat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana, els titulars de la presidència de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i de la direcció de la Fundació Ramon Llull, el titular de la direcció de l'Àrea de Llengua i Universitats del Consorci Institut Ramon Llull i una persona designada per la junta de l'Associació Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes.
El veredicte es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament dels Premis Ramon Llull, a Andorra, el pròxim 15 de desembre.
TRADUCCIÓ LITERÀRIA
D'altra banda, amb la voluntat de fer un pas endavant en el reconeixement i la projecció de la traducció de la literatura catalana, el premi a la millor traducció de literatura catalana s'incorpora, a partir del 2027, a la Nit de les Lletres Catalanes.
La proposta neix d'un objectiu clar: situar el premi com un referent central dins la política d'internacionalització de la literatura catalana i reforçar-ne el prestigi dins el sistema literari català.
El premi a la traducció continuarà estant promogut per la Fundació Ramon Llull, amb una dotació de 4.000 euros, mentre que el premi a la trajectòria, dotat amb 6.000 euros, mantindrà el mateix funcionament.