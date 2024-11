Els Premis Internacionals Ramon Llull reconeixen projectes de França, República Txeca i Països Baixos

La 'Ensemble Intercontemporain', Michal Brabec, Frans Oosterholt i la 'Association française donis catalanistes' han estat els premiats

ORDINO (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)

La 12a edició dels Premis Internacionals Ramon Llull ha reconegut aquest dimarts quatre projectes de França, República Txeca i Països Baixos que difonen el català a través de la música, la literatura i l'associacionisme.

La Fundació Ramon Llull ha lliurat els premis a l'Auditori Nacional d'Andorra d'Ordino (Andorra) a la 'Ensemble Intercontemporain' (França), Michal Brabec (República Txeca), Frans Oosterholt (Països Baixos) i la 'Association française donis catalanistes' (França).

La ministra de Cultura, Joventut i Esports d'Andorra, Mònica Bonell, ha destacat els premis com "una mostra del compromís compartit en la defensa de la llengua catalana".

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernandez, ha reivindicat la capacitat de cooperació entre els territoris on es parla català: "Parlar d'aquests premis i celebrar-los és posar de manifest la voluntat de tots els implicats a cooperar. De com Andorra i els Pirineus Occidentals, València, les Balears, l'Alguer i Catalunya ens reafirmem a través de la llengua i la cultura".

PREMIATS

'Ensemble Intercontemporain' és un conjunt de 31 músics resident en la Cité de la musique - Philharmonie de París i ha rebut el premi a la promoció internacional de la creació catalana per incloure l'estrena de diverses obres de compositors catalans com Joan Guinjoan, Joan Magrané, o Héctor Parra en els seus projectes.

Michel Brabec, traductora txeca, ha rebut el premi de traducció literària per la considerada pel jurat com la millor traducció del català per l'adaptació al txec de la novel·la 'Canto jo i la muntanya balla', d'Irene Solà, sota el títol 'Zpívám já a hora tancí' de l'editorial Euskaldun.

El premi de traducció literària a la trajectòria ha estat per al neerlandès Frans Oosterholt, a qui se li reconeix una trajectòria que compta amb 22 traduccions del català al neerlandès d'obres de Llorenç Vilallonga, Baltasar Porcel, Mercè Rodoreda, Josep Maria de Sagarra, Francesc Trabal, Narcís Oller, Miquel de Palol o Quim Monzó.

La 'Association française donis catalanistes' ha rebut el premi de catalanística i a la diversitat lingüística que reconeix l'obra fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana.