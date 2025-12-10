Els Premis Internacionals Ramon Llull reconeixen la feina de la Fundació Roser Bru

La resta de guardons destaquen projectes que posen en valor les llengües minoritàries i la creació en català
ENCAMP (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)
La 13a edició dels Premis Internacionals Ramon Llull ha reconegut aquest dimecres la feina de la Fundació Roser Bru amb el premi a la promoció internacional de la creació catalana, dotat amb 4.000 euros, ha informat el Govern en un comunicat.
Els premis s'han entregat a l'antiga sala d'emissors de Ràdio Andorra, a Encamp, en una cerimònia presidida pel cap de Govern del Principat, Xavier Espot, acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila; la directora de la Fundació Ramon Llull, Teresa Colom; el vicepresident del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Nicolas Garcia, i la directora en funcions de l'Institut Ramon Llull, Antònia Adúgar.
El jurat considera que la institució es mereix el guardó per la seva tasca de "difusió, preservació i investigació" del llegat artístic i cultural de l'artista catalana Roser Bru i Llop, exiliada a Xile el 1939 amb la seva família al mític vaixell Winnipeg organitzat per Pablo Neruda.
Igualment, s'ha valorat el fet que la fundació ha permès catalogar i afavorir la circulació de les seves obres a Xile, a més del paper fonamental que ha desenvolupat per fer possible l'exposició retrospectiva dedicada a l'artista al Museu d'Art de Girona.
Durant l'acte d'entrega dels premis, Espot ha destacat el moment de vitalitat que viu la cultura catalana i ha recordat que el Govern treballa perquè Andorra continuï sent l'escenari de la "projecció internacional del català".
Alhora ha destacat la feina perquè la llengua i la cultura que comparteixen els catalans del nord i del sud continuïn essent sinònim d'"obertura, modernitat, llibertat creativa, identitat i respecte a la diversitat".
Per la seva banda, Vila ha afirmat que el Pacte Nacional per la Llengua de Catalunya i el Pla d'Acció Nacional d'Andorra són dues eines per transformar els reptes comuns en actuacions "concretes i palpables".
En aquest context, ha dit que l'intercanvi d'experiències, la construcció de xarxes transversals i la planificació conjunta d'iniciatives permeten compartir recursos i estratègies, i que els premis, igual que la Fundació Llull i l'Institut Ramon Llull, són un exemple de les "potencialitats" que ofereix la feina conjunta de tota la comunitat lingüística.
ALTRES PREMIS
D'altra banda, el premi de traducció literària, dotat amb 4.000 euros, ha estat per a Tiziana Camerani, en reconeixement a la seva traducció a l'italià de la novel·la Terres mortes de Núria Bendicho, publicada amb el títol Terre morte per l'editorial Voland.
El jurat ha destacat que la traductora ha estat capaç d'afrontar amb èxit el "gran repte lingüístic" que planteja l'obra de Bendicho, mantenint els diversos matisos i registres dels personatges i el to hipnòtic de l'original.
En la modalitat de traducció literària (dotació de 6.000 euros) s'ha reconegut la trajectòria de la filòloga, especialista en teatre i traductora teatral Maria Khatziemmanuïl per la seva feina de difusió de la literatura catalana a Grècia, en particular del teatre contemporani.
Khatziemmanuïl és des del 2012 la directora artística del Festival Iberoamericà de Lectures Dramatitzades que es realitza en col·laboració amb l'Institut Cervantes d'Atenes, on s'han presentat diverses obres de teatre en català per primera vegada en grec.
La premiada també compta amb més de cinquanta traduccions del català al grec d'obres de Josep Maria Benet i Jornet, Cristina Clemente, Josep Maria Miró, Marta Buchaca, Guillem Clua, Lluïsa Cunillé o Sergi Belbel.
Finalment, el premi de catalanística i a la diversitat lingüística, dotat amb 6.000 euros, s'ha entregat al director de l'Agència Regional per a la Llengua Friülana, William Cisilino, per la seva tasca en la valorizació de les llengües minoritzades a Itàlia, a més del coneixement i l'atenció dedicats a la realitat lingüística del català.