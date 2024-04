Els Premis Crítica Serra d'Or reconeixen Joan Jordi Miralles, Vicenç Llorca i Lola Badia

També premien Joaquim Albareda, Montse Colomé, Nao Albet i Marcel Borràs

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Premis Crítica Serra d'Or 2024 han reconegut Joan Jordi Miralles, Vicenç Llorca, Félix Fanés, Lola Badia, Joaquim Albareda, Montse Colomé, Nao Albet i Marcel Borràs entre els 16 guardonats en la 58a edició, que s'han lliurat aquest dimecres a Barcelona.

A l'acte de lliurament a l'Espai Endesa de Barcelona hi han assistit la presidenta del Parlament, Anna Erra; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i l'abat de Montserrat, Manel Gasch, i les obres guardonades han estat publicades el 2023 i no tenen dotació econòmica.

En l'apartat de Literatura i Assaig, l'obra 'Triomfador' (Males Herbes), de Joan Jordi Miralles, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d'Or de novel·la, amb una obra que posa la mirada "en l'obscenitat dels abusos" com ha recordat l'escriptor, i el de poesia ha recaigut en 'La llum mirada' (Perifèric), de Vicenç Llorca, qui ha defensat la poesia com una eina d'humanisme.

També han guardonat 'La cinta vermella' (Ensiola), de Fèlix Fanés; Jordi Carrión i Sagar han guanyat el Premi Crítica Serra d'Or de còmic amb 'El museu' (Norma Editorial), i Lola Badia el de traducció per 'La mort del rei Artús' (Cal Carré).

En l'apartat de Recerca, Joaquim Albareda ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or en humanitats per l'obra 'Vençuda però no submisa: la Catalunya del segle XVIII' (Edicions 62); en ciències 'Grans mamífers de Catalunya i Andorra' (Lynx), de Jordi Ruiz Olmo i David Camps, i el de catalanística 'Catalonia: a new history' (Routledge), d'Andrew Dowling.

En Arts Escèniques, l'obra 'Celebration. Un ball parlat', de Montse Colomé, s'ha alçat amb el Premi Crítica Serra d'Or a l'espectacle de dansa; 'Tot el que passarà a partir d'ara', dirigida per Glòria Balañà, el de teatre; el de trajectòria teatral Nao Albet i Marcel Borràs, que han fet broma per rebre aquest premi amb "30 i escaig anys", i el de millor aportació teòrica al I Simposi Internacional Dramatúrgies Catalans del segle XXI, organitzat per Gemma Pellissa i Adriana Nicolau.

En Literatura Infantil i Juvenil, els Premis Crítica Serra d'Or han guardonat 'La lletra que tot ho canvia' (Meraki), d'Albert Besora i Albert Asensio en la categoria infantil; 'Els contes de Lesbos' (Bambú), d'Ángel Burgas i Ignasi Blanch en la de juvenil; 'Una ciutat a Mart' (Joventut), de Sheddad Kaid-Salah Ferron, Guillem Anglada-Escudé, Miquel Sureda i Eduard Altarriba el de coneixement, i 'Llibre de les bèsties de Ramon Llull' (Bang), de Pep Brocal el de còmic.

ERRA, GARRIGA I GUASCH

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha subratllat els Premis Crítica Serra d'Or com un exemple de persistència de la cultura i la llengua catalanes, ha destacat el bon estat de la producció humanística i científica en català i davant la "disminució de l'ús social i la presència de la ultradreta en territoris de parla catalana" ha animat els guardonats a contribuir a mantenir la llengua viva.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha destacat la qualitat inqüestionable de les obres premiades, i ha subratllat el "respecte incondicional per les arts i el saber" de la revista 'Serra d'Or' i els guardonats basats en l'amor a la cultura.

L'abat de Montserrat, Manel Gasch, ha subratllat l'amor a les lletres, la paciència i la perseverança i l'estabilitat de 'Serra d'Or', i ha remarcat l'excel·lència dels premiats.

El cap del consell de redacció de 'Serra d'Or', Joaquim Noguero, ha defensat la revista com un espai de pluralitat i convivència, el seu compromís amb la tradició i el present i la seva vinculació amb fer cultura d'elit que "vol dir fer cultura amb memòria i amb nervi, i no té res a veure amb l'elitisme".