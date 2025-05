Els petits estats d'Europa reafirmen a Andorra la seva voluntat de cooperació

El Principat acull una cimera política abans de l'inici dels Jocs dels Petits Estats

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

Els petits estats d'Europa han reafirmat aquest dilluns a Andorra la seva voluntat de cooperació i solidaritat davant els reptes globals.

Ho han acordat en la cimera de caps d'estat i de govern dels petits estats que s'ha celebrat a iniciativa del cap de l'executiu andorrà, Xavier Espot, abans de l'inici dels Jocs dels Petits Estats d'Europa, segons informa el Govern d'Andorra.

Espot ha recordat que l'objectiu de la trobada és aprofundir en el diàleg polític i reforçar la cooperació entre estats de petita dimensió però amb una alta "capacitat de resiliència".

Tot i que ha reconegut que els petits estats europeus tenen realitats diferents, es poden ajudar mútuament perquè comparteixen "situacions similars", per la qual cosa la cimera d'Andorra ha de ser una primera pedra per establir una trobada periòdica dels alts mandataris dels 9 petits estats d'Europa.

En la cimera hi han participat, a més dels representants d'Andorra com a amfitrions, els de la República de Xipre, d'Islàndia, del Principat de Liechtenstein, del Gran Ducat de Luxemburg, del Principat de Mònaco, de Montenegro i de la República de San Marino.

Espot també ha destacat que aquestes trobades permeten teixir aliances i poder tenir "una veu conjunta" davant els organismes internacionals per poder enviar un missatge comú, i Mònaco ha confirmat que reprendrà la trobada durant la següent edició dels jocs.

DECLARACIÓ CONJUNTA

Els mandataris han adoptat una declaració conjunta que exposa que es comparteix una visió comuna en relació amb la necessitat de reforçar la governança multilateral, la defensa del dret internacional, la promoció dels drets humans i l'adopció de mesures conjuntes per fer front als reptes econòmics, socials, climàtics i tecnològics globals.

Concretament, s'ha destacat la importància de preservar el comerç obert i l'estat de dret, enfortir la diversificació de les relacions diplomàtiques i abordar els reptes globals en fòrums multilaterals amb una veu "coordinada" per als petits estats.

Els representants dels 9 petits estats han coincidit a considerar la UE com un "soci estratègic" per impulsar el creixement sostenible i la innovació, i han reiterat la rellevància del Consell d'Europa com un espai per compartir valors democràtics, els drets humans i l'estat de dret.

També han expressat satisfacció per la creació de la Comunitat Política Europea i la voluntat d'explorar formes per aprofundir les relacions entre els seus membres, tenint en compte les seves especificitats nacionals.

Finalment, han acordat intensificar la coordinació entre els països dins les organitzacions internacionals, a més d'impulsar els vincles bilaterals i promoure l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

En un moment de tensions polítiques com l'actual, els participants en la cimera han volgut reiterar el compromís "ferm" amb la pau, el diàleg i el respecte al dret internacional, i han expressat la seva solidaritat amb el govern i el poble d'Ucraïna i el seu suport a les iniciatives diplomàtiques destinades a assolir la resolució del conflicte.