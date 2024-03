Els partits de l'oposició andorrana qüestionen el futur de l'Institut Nacional de l'Habitatge

El director de l'organisme va comunicar el dimecres la seva dimissió per discrepàncies amb la ministra



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 març (EUROPA PRESS) -

Dos dels tres partits que conformen l'oposició en el Consell General (Parlament) d'Andorra han qüestionat el futur de l'Institut Naiconal de l'Habitatge l'endemà que es conegués que el director de l'organisme, Josep Maria Pla, havia presentat la seva dimissió.

El ministre portaveu, Guillem Casal, va confirmar aquest dimecres la decisió de Pla si bé va explicar que no havia lliurat encara la "renúncia formal".

Oficialment no es coneixen els motius de la dimissió, però Casal va explicar que amb el canvi de govern que es va produir en 2023 hi ha hagut "una visió divergent o diferent" sobre la situació que s'havia d'afrontar en l'àmbit de l'habitatge.

Aquest dijous, el grup parlamentari de Concòrdia, principal partit de l'oposició, ha registrat una pregunta que el Govern haurà de respondre de forma oral en la propera sessió de control sobre la situació en què queda l'institut.

Concretament demanen a l'Executiu explicar si tenen previst "redefinir" les funcions de l'Institut Nacional de l'Habitatge tenint en compte el debat que s'ha generat sobre l'organisme i les seves competències, han informat en un comunicat.

SENSE "PARTIDISMES"

Concòrdia considera que en un tema com l'habitatge, que recorden que és la principal preocupació per a la ciutadania del Principat, no ha d'haver-hi "partidismes", sinó la màxima col·laboració amb el ministeri.

Consideren "fonamental" definir els mecanismes i institucions responsables de gestionar el parc públic d'habitatge que s'està conformat arran de les iniciatives impulsades per l'Executiu andorrà.

El Partit Socialdemòcrata (PS), també en l'oposició, ha reclamat que l'institut es converteixi en "un observatori" adscrit al Consell General.

Segons informen en un comunicat, consideren que l'observatori s'hauria d'encarregar de recollir dades, tractar-los i establir un índex de preus de referència.

"OPERACIÓ DE MAQUILLATGE"

La primera secretària del partit, Marta Pujol, ha afirmat que fins ara l'Institut Nacional de l'Habitatge ha estat pensat "com una operació de maquillatge o de màrqueting polític" i no com un organisme amb recursos i funcions efectives, segons ella.

Sobre la dimissió de Pla, Pujol ha apuntat que era una situació "previsible" perquè fa mesos ja es van fer evidents les diferències entre el director de l'institut i la ministra durant una compareixença pública en el Consell General.