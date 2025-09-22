Els parlaments català i andorrà dialoguen sobre llengua, medi ambient, IA i qualitat normativa

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els parlaments de Catalunya i Andorra han dut a terme aquest dilluns la primera reunió de la Comissió Interparlamentària per al Seguiment dels Assumptes i Afers Transfronterers Andorra-Catalunya, en la qual han compartit experiències sobre llengua, medi ambient, l'ús de la intel·ligència artificial (IA) i la qualitat de les lleis.
El Parlament de Catalunya ha acollit la reunió, en la qual han participat el president de la Càmera catalana, Josep Rull; la vicepresidenta primera de la Taula, Raquel Sans, i els secretaris Glòria Freixa, Juli Fernàndez, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalá, informa el Parlament en un comunicat.
Per part del parlament d'Andorra han assistit la presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior del Consell General d'Andorra, Berna Coma; la vicepresidenta, Núria Segués, i, com a membres de la comissió: Meritxell Alcobé, Pere Baró i Cerni Escalé.
Les delegacions han dialogat sobre estratègies per al foment de la presència del català a Europa, l'impuls de la xarxa de parlaments verds, l'ús de la intel·ligència artificial als parlaments i la millora de la qualitat normativa.
A més, els membres de la Taula han acompanyat a la delegació del Consell General d'Andorra en una visita per diversos espais del Palau del Parlament.
Aquesta comissió estava prevista en el memoràndum de col·laboració que Rull i el síndic general d'Andorra, Carles Ensenyat, van signar el passat 24 de març i la següent reunió, tal com estableix el memoràndum, se celebrarà al parlament d'Andorra durant l'any vinent.