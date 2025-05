Els pagesos d'Andorra disposaran d'un sistema de seguiment GPS per al bestiar

És una prova pilot per augmentar la seguretat contra els atacs de grans depredadors

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia d'Andorra ha repartit aquest dilluns al sector ramader del país un total de 90 collarets equipats amb un sistema de geolocalització (GPS) com a prova pilot per incrementar la seguretat contra possibles atacs de grans depredadors, ha informat el Govern del Principat en un comunicat.

L'objectiu, segons destaca el titular del Ministeri, Guillem Casal, és que tant els ramaders com els banders (agents rurals) puguin tenir un control més exacte a temps real de la ubicació dels ramats quan estan pastant.

El cost estimat per a l'adquisició dels detectors i els collarets per equipar el bestiar per a l'any 2025 és de 13.457,72 euros, segons explica el Govern andorrà.

El collaret s'ha donat als ramats que pasturen prop de les fronteres del nord del país perquè són les zones amb "més probabilitat" d'incursió de grans depredadors carnívors com l'ós bru i amb el dispositiu es garanteix una informació més detallada que podria permetre evitar possibles atacs al bestiar.

A més a més, el control momentani del ramat també donarà informació al sector que pot ser "molt útil" per avaluar les rutines pastorals del bestiar i permetre la millora del sistema agropastoral per implantar accions que afavoreixin un millor aprofitament i manteniment del territori.

La iniciativa s'ha consensuat amb els ramaders i també amb l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA) i d'aquesta manera es cursa un dels preceptes recollits en el reglament de compensació per danys en l'agricultura i la ramaderia causats per espècies en perill d'extinció que l'administració va aprovar l'any passat.

Tot i que l'any passat es va arribar a detectar fins a 8 exemplars d'ós bru en territori andorrà, fins ara no s'ha hagut d'activar mai el reglament perquè els ramats del país no han patit cap atac.

FUNCIONAMENT

Quant al funcionament del dispositiu, la geolocalització estarà disponible des d'un dispositiu mòbil per als ramaders, que en el seu cas només podran consultar les dades dels collarets corresponents als seus animals.

Les dades de tots els collarets també seran accessibles des d'un dispositiu digital per als tècnics del departament d'Agricultura i per als agents del cos de banders.

A finals d'estiu, i un cop el bestiar torni a les explotacions, es recolliran els 90 collarets cedits pel Govern andorrà i es farà una avaluació del funcionament de la prova pilot per analitzar si donar-hi continuïtat en els pròxims anys.