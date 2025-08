Els ingressos per importacions a la duana andorrana es redueixen un 31,6% en el mes de juliol

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)

La duana andorrana ha recaptat més de 20,1 euros durant el mes de juliol gràcies a les importacions, una xifra que és un 31,6% inferior als més de 29,4 milions recaptats en el mateix mes de 2024, segons les estadístiques publicades per la duana aquest dimarts.

Aquesta disminució s'explica per una baixada del 58,2% dels ingressos per les taxes d'importació de tabac, que entre juliol de 2024 i el de 2025 van passar de 17,4 a 7,2 milions d'euros, i per la recaptació per taxes d'importacions de begudes, que al juliol va ser de 954.830 euros, un 5,1% menys que un any abans (1 milió).

Les estadístiques també mostren un lleuger descens (-1,4%) dels ingressos per taxes d'importacions de combustibles minerals, passant de 4,9 a 4,8 milions d'euros entre juliol de 2024 i el de 2025, mentre que els ingressos per importacions d'altres mercaderies van augmentar un 15,6%, passant de 6,1 a 7 milions d'un any a un altre.

Si es miren les dades acumulades de tot l'any, els ingressos de duana també registren una baixada notable, concretament del 18,9%, ja que durant els set primers mesos de 2024 es van ingressar 161,3 milions d'euros, mentre que en el mateix període de 2025 la recaptació ha estat de 130,8 milions.

En aquest cas també la recaptació per taxes d'importació de tabac llastra especialment les estadístiques, amb una disminució del 37,9% en un any: 88 milions recaptats en set mesos de 2024 pels 54,6 de 2025.