Els espanyols es decanten en Setmana Santa pel turisme estatal, segons Atrápalo

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

Els espanyols "es decanten massivament" aquesta Setmana Santa pel turisme estatal, segons les dades del portal de reserves Atrápalo: el 82,23% dels seus clients han reservat destinacions a Espanya, amb un preu mitjà de 171,5 euros per nit.

Per darrere se situen les reserves a destinacions per Europa (11,30%, sobretot Portugal, Itàlia, França i Andorra) i per la resta del món (6,12%, sobretot els EUA, Egipte i el Marroc), segons un comunicat de la plataforma d'aquest dimecres.

Les destinacions amb més demanda són les províncies costaneres de Tarragona, Alacant i Màlaga, seguides d'Almeria i Girona, i les destinacions de platja a la península són les que tenen un preu mitjà per nit més alt (216 euros), seguides de les Balears (195) i les Canàries (158).

Els espanyols s'han mostrat previsors, especialment per a les destinacions de platja: les reserves a les Balears es fan amb una mitjana de 143 dies d'antelació, a les Canàries 121 dies i a la costa peninsular 133.

El director de Producte i Operacions d'Atrápalo, Roberto Ramos, ha destacat que els espanyols majoritàriament es decanten per destinacions de platja o culturals properes durant la Setmana Santa, en la qual "la durada de les vacances està entre 4 i 7 dies".