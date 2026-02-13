Els empresaris del Pas de la Casa (Andorra) demanen més ajuts al Govern andorrà pel tall de l'RN20

L'executiu andorrà descarta els ERTO i la reducció del lloguer dels locals
PAS DE LA CASA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)
Els empresaris del Pas de la Casa (Andorra) han demanat més ajuts al Govern andorrà per mitigar l'impacte de la caiguda de l'activitat com a conseqüència del tall de la carretera RN20 a Merens des del passat 31 de gener per un lliscament de pedres i terra.
La petició l'han traslladat aquest divendres a representants del Govern del Principat durant la celebració d'una reunió del Consell Econòmic i Social del Pas en la qual l'executiu ha detallat les mesures de suport adoptades aquesta setmana pel consell de ministres, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Fins ara l'executiu havia anunciat mesures de promoció turística i foment de la mobilitat per incentivar l'arribada de visitants, com un xec de 30 euros setmanal per carregar benzina per als vehicles d'Occitània o descomptes en el forfet de Grandavalira.
Quant als ajuts econòmics i fiscals, s'ha acordat l'ajornament o fraccionament de l'impost general indirecte (IGI) a partir de l'1 de febrer, ajuts directes per a les cotitzacions empresarials a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social o un programa d'avals governamentals per a crèdits vinculats a pèrdues de facturació.
Aquest divendres els agents econòmics han demanat que es redueixin els lloguers o que s'activin els ERTO, dues mesures que ara com ara, han estat descartades pel Govern andorrà en espera de veure com evoluciona la situació.
En canvi, l'executiu s'ha compromès a estudiar la demanda del sector perquè el descompte de 30 euros en benzina es pugui destinar a fomentar el consum directe a la localitat fronterera --o alternativament al conjunt del país-- amb l'objectiu de generar un impacte econòmic més directe.
La nota de premsa destaca que els ministres participants en la reunió han reiterat el compromís "ferm" del Govern del Principat per escoltar totes les necessitats exposades i avaluar-ne la viabilitat en el marc de les mesures d'emergència.
MANTENIR EL DIÀLEG
Alhora, han reafirmat la voluntat de mantenir un diàleg constant i transparent amb els agents econòmics del Pas de la Casa mentre avancen els treballs i s'implementen actuacions de suport.
El comunicat també destaca que els representants del teixit empresarial del Pas han volgut agrair la col·laboració, la implicació i la transparència tant del Govern andorrà com del Comú (ajuntament) d'Encamp --parròquia a la qual pertany el Pas-- destacant la proximitat institucional i l'intercanvi continu d'informació en una situació excepcional.