Els comuns d'Andorra volen activar les càmeres de pit dels urbans al desembre

COMÚ D'ANDORRA LA VELLA / TONY LARA
Ho han acordat els mandataris locals durant una reunió conjunta
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 15 (EUROPA PRESS)
Els set comuns (ajuntaments) d'Andorra han acordat aquest dimarts, durant la reunió bimensual, aprovar els reglaments perquè els agents de circulació (urbans) puguin fer servir càmeres de pit a partir del mes de desembre.
Segons ha explicat el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, en una roda de premsa posterior a la reunió, els mandataris consideren que "no podem esperar" perquè veuen les càmeres necessàries tant per a la seguretat dels agents com per la de la ciutadania.
Per la seva banda, el cònsol de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha detallat que no hi ha voluntat d'"augmentar el control a la ciutadania" i que tampoc no es gravarà durant les 24 hores del dia, sinó que la normativa ja estipula les condicions específiques i situacions en què es podran fer servir, a més de les garanties de privadesa i protecció de dades.
De fet, han explicat que la mesura s'ha previst coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern, amb molta afluència turística, i que afegeix "molta pressió" en matèria de seguretat especialment a les parròquies (municipis) amb pistes d'esquí.
Els dos mandataris que han comparegut davant els mitjans de comunicació han reconegut que l'anunci també pretén ser una declaració d'intencions perquè el Govern andorrà i la comissió de videovigilància avancin en l'aprovació de l'aval a l'ús de les càmeres.
De fet, durant aquest estiu, la parròquia (municipi) de Canillo va decidir fer una prova pilot d'ús de les càmeres emparant-se en el reglament que ja tenia aprovat i l'acció va generar polèmica.
L'Agència Andorrana de Protecció de Dades va anunciar que obria un procediment d'inspecció perquè considera que els reglaments comunals no hi estan emparats normativament i el Govern andorrà ja ha anunciat que preveu fer canvis legislatius per donar cobertura legal a l'ús de les càmeres de pit.