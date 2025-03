Els centres d'atenció primària d'Andorra proporcionaran testos gratuïts de detecció d'ITS

El Siad va atendre el 2024 un total de 41 dones i la majoria va demanar informació sobre l'avortament

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)

La secretària d'estat de Sanitat d'Andorra, Cristina Pérez, ha anunciat que els centres d'atenció primària de tot el país proporcionaran, a partir d'aquesta setmana i de franc, testos ràpids de detecció d'infeccions de transmissió sexual (ITS).

Pérez ha assegurat que així fan "un pas més" en les prestacions que dona el Servei Integral d'Atenció a la Dona (Siad) i ha ressaltat que en tenir disponibilitat a tots els CAP en facilita l'accessibilitat, informa el Govern andorrà en un comunicat.

La mesura s'emmarca en les accions anunciades fa un any per part del ministeri de Sanitat d'anar augmentant les mesures de prevenció i promoció en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva.

Segons informa el Govern andorrà, l'accés als testos és per a totes les persones residents al país i els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats per un tutor legal i que signin un consentiment per dur a terme les diferents proves.

La infermera d'atenció primària del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), Maria Crespo, ha explicat que, a més de detectar la malaltia, es durà a terme un treball de "divulgació sobre educació sexual".

En cas que el resultat sigui positiu, el personal d'infermeria informarà dels resultats la persona interessada i la derivarà a la unitat de diagnòstic i seguiment ràpid del SAAS, que farà les proves de confirmació, tractament i seguiment del cas.

AVORTAMENT

D'altra banda, el ministeri de Sanitat també ha fet balanç del funcionament del Siad i ha indicat que el 2024 va atendre 41 dones, sis més que el 2023, amb una mitjana d'edat de 29,4 anys.

El principal motiu de visita és rebre informació sobre la interrupció voluntària de l'embaràs (85,4%), seguit de consultes sobre el test d'embaràs, per conèixer mètodes anticonceptius o per obtenir anticoncepció d'emergència.

La llevadora referent del SAAS, Noemí Morell, ha manifestat que a les dones que pregunten per l'avortament se'ls dona la informació sobre les opcions que tenen i se'ls ofereix la possibilitat de fer "un seguiment posterior de manera telefònica".