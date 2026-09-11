Els centres de català a Andorra més que dupliquen el nombre d'usuaris en un sol curs

El 2025 es va registrar un rècord, amb 22.413 persones, mentre que el 2024 havien estat 9.985
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)
Els centres d'aprenentatge de català de titularitat pública d'Andorra han més que duplicat els seus usuaris en un sol any, passant dels 9.985 del curs 2024-2025 als 22.413 del curs 2025-2026, la qual cosa ha suposat un rècord d'assistència.
Segons ha informat aquest divendres el Govern en un comunicat, l'any passat, la majoria de persones van usar la modalitat d'aprenentatge acompanyat (19.941), mentre 1.672 van participar en cursos presencials i 800 van seguir formació virtual.
L'any anterior, hi havia 7.586 participants en modalitat d'autoaprenentatge, 1.599 inscrits en cursos presencials i 800 usuaris en format virtual.
Quant al primer semestre del curs 2026-2027, s'han acceptat 763 inscripcions per als cursos presencials i 400 per als virtuals.
Les dades s'han donat a conèixer coincidint amb la presentació de la campanya 'Vaig venir als centris de català i treu-ne suc' que impulsa el departament de Política Lingüística per donar a conèixer aquests espais i promoure'ls com una alternativa o un complement als cursos presencials.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que la voluntat és posar al proveïment de tot el món "més oportunitats" per aprendre i utilitzar el català.
Igualment, ha assenyalat que els centres constitueixen un servei públic de proximitat que permet adaptar l'aprenentatge a les necessitats de cada persona i reforça "la cohesió social" entorn de la llengua oficial.