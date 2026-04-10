Els Bombers faran el XXIè Concurs de Rescats en Accidents de Trànsit del 13 al 17 d'abril

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat celebraran entre el 13 i el 17 d'abril el XXIè Concurs de Rescats en Accidents de Trànsit a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que aquest any comptarà amb un total de 51 equips de diversos cossos de Madrid, València i Andorra.
Durant aquest període, els participants hauran de dur a terme maniobres d'excarceració per alliberar les víctimes atrapades en vehicles, l'escenari de les quals simularà un accident de trànsit, informa el Govern en un comunicat aquest divendres.
Aquest certamen permet perfeccionar les tècniques de rescat i millorar la coordinació en accidents reals.