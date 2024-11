Els alumnes de secundària d'Andorra deixaran de fer servir iPads i es reintroduiran els portàtils

És una mesura del Pla integral per al bon ús de la tecnologia als centres educatius

Els alumnes de secundària del sistema educatiu andorrà deixaran de fer servir iPads a les aules i de manera progressiva es reintroduiran els ordinadors portàtils, dins el pla integral per al bon ús de la tecnologia en l'educació.

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d'Andorra, Ladislau Baró, i el director del departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, han presentat aquest dimarts l'informe, explica el Govern andorrà en un comunicat.

Baró ha afirmat que la tecnologia ha de ser "un instrument per afavorir l'educació integral" que es duu a terme en el sistema andorrà, i el pla s'ha elaborat amb els resultats de l'enquesta d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i complint l'encàrrec del Consell General (Parlament).

El pla s'inclou dins les mesures preses pel ministeri per "millorar els resultats acadèmics" dels alumnes i tenint en compte l'enquesta elaborada per AR+I sobre l'ús de la tecnologia a les aules, que està previst que es presenti pròximament.

El canvi de dispositiu s'ha decidit per "millorar la competència digital" dels alumnes i adaptar l'ús de les tecnologies a les noves necessitats que sorgeixen a batxillerat i la universitat.

Els portàtils els proporcionarà el Ministeri d'Educació i les famílies no n'hauran d'assumir la compra, cosa que no passava fins ara, ja que havien de comprar els iPads, motiu pel qual el departament ha fet una primera adquisició de Chromebooks per un valor de 100.000 euros.

Segons Baró, amb la mesura s'evoluciona tecnològicament a les aules i "s'eliminen elements de distracció" per als alumnes.

El canvi serà progressiu, és a dir, els alumnes que comencin el primer curs de secundària el curs 2025-2026 no hauran de portar iPad, sinó que el centre els proporcionarà un portàtil per alumne i serà l'eina de treball a l'aula.

RECOMANACIONS

Per evitar els riscos per a la salut dels alumnes, els ministeris d'Educació i Sanitat treballaran per regular l'ús de la tecnologia en l'educació per establir recomanacions sobre els temps d'exposició a dispositius electrònics dins l'àmbit educatiu.

Campuzano ha explicat que es tindrà en compte el lleure digital i les recomanacions d'organismes internacionals com l'OMS, i que el treball es farà en col·laboració amb Andorra Telecom, la companyia telefònica andorrana.

La voluntat és "no exhaurir el temps màxim" recomanat d'ús de la pantalla per als nens a l'aula i compensar-ho amb l'ús que en puguin dur a terme a casa seva, ha afegit el director de departament.

El pla també inclou la integració de les competències digitals, explicant-les en els programes educatius i avaluant-les, i també el pensament computacional en el currículum educatiu per fomentar l'alfabetització mediàtica i la intel·ligència artificial.

D'altra banda, es dissenyarà i s'implementarà un Pla digital per a cada centre educatiu (a efectes de formació i dotació de material) que es duran a terme en col·laboració amb la Universitat d'Andorra.

El ministeri també preveu renovar l'oferta de formació dels docents, a través del Centre de Formació al Llarg de la Vida, i la creació d'espais físics i virtuals d'intercanvi d'experiències educatives.

S'implementarà un pla director de sistemes d'informació d'educació, en col·laboració amb l'Agència Nacional de Ciberseguretat i Andorra Digital, i es participarà activament en l'any Europeu de l'Educació per a la Ciutadania Digital del Consell d'Europa 2025.