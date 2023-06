Els agents rurals d'Andorra localitzen rastres d'un os a la vall de Sorteny

El cos de Banders ha trobat pèl i excrements de l'animal

El cos d'agents rurals d'Andorra, els Banders, ha constatat la presència d'un os a la vall de Sorteny (Ordino), segons ha informat el Govern d'Andorra en un comunicat aquest divendres.

L'observació de l'animal ha permès localitzar "rastres de pèl i excrements" que s'han recollit i portat a analitzar en un laboratori especialitzat.

L'anàlisi permetrà determinar si és un dels exemplars localitzats a la zona i als Pirineus, segons el registre del Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os als Pirineus, que a finals del primer trimestre va fer balanç del seguiment de l'espècie a Catalunya, Aragó, Navarra, França i Andorra.

És la tercera vegada aquest mes que el Govern andorrà té constància del pas d'un os per territori andorrà, una espècie que ara com ara no es troba al país de manera permanent, però sí a zones frontereres dels països veïns, Espanya i França.

L'última vegada va ser el passat 10 de juny, quan uns excursionistes van alertar els Banders que havien trobat unes empremtes que podien ser d'os.

Els agents es van desplaçar fins a la zona, al Comapedrosa (municipi de la Massana), i van poder verificar que hi havia empremtes "d'entrada i sortida", per la qual cosa es va interpretar que la incursió de l'animal va ser curta.

La primera constatació es va produir a finals de maig, quan es va detectar rastres d'un os que evidenciaven que havia recorregut la zona d'Envalira, el Maià i Incles, als municipis d'Encamp i Canillo.

També va deixar empremtes a la coma de Ransol, a Canillo, que revelaven que l'os es dirigia cap a França.

CONTROL I AVÍS

Els Banders assenyalen que "la gran activitat humana en el medi natural" que hi ha a Andorra evita que el mamífer s'instal·li de manera permanent al Principat.

A grans trets l'animal "es desplaça durant la nit" per evitar l'activitat humana, tot i que en el web de Medi Ambient s'han publicat consells per si ningú es troba un os.

Igualment, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia continua fent el seguiment "habitual i sistemàtic" de l'espècie i del seu pas pel país.

Tenint en compte la localització del rastre, també s'ha comunicat a l'associació de ramaders, tal com marca el protocol.