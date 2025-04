Els accionistes de MoraBanc aproven els comptes del 2024 que tanca amb un benefici de 57,7 milions

La Junta ha aprovat el nomenament d'Ana Ribalta com a nova consellera independent

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

La Junta General d'Accionistes de MoraBanc ha aprovat aquest dimecres els comptes i els resultats del 2024 que tanca amb un benefici de 57,7 milions d'euros, un 12% més que l'any anterior, informa l'entitat en un comunicat.

"Creixem mantenint els nostres valors de solidesa, solvència, prudència i compromís amb la clientela", ha manifestat el president de MoraBanc, Juan María Nin, en la seva intervenció davant els accionistes.

El Grup va tancar el 2024 amb 18.346 milions de recursos gestionats, un 67% més que el 2023, amb "un elevat ROE" que, en l'últim any, ha crescut fins al 15,04%.

La solidesa del balanç de MoraBanc queda reflectida en la ràtio de solvència, que se situa en el 19,47% (CET1 fully loaded), i en la ràtio de liquiditat (LCR), que va tancar el 2024 amb un valor del 301,23%, "reflectint l'excel·lent situació de liquiditat de l'entitat", que va registrar una inversió creditícia de 1.509 milions d'euros, mentre que la ràtio de morositat va baixar fins al 2,33%.

El conseller delegat de MoraBanc, Lluís Alsina, s'ha mostrat satisfet pel benefici i el creixement rècord, segons les seves paraules, dels recursos gestionats, "que permetrà a MoraBanc ser un banc millor per als seus clients".

La Junta ha aprovat el nomenament d'Ana Ribalta Roig com a nova consellera independent de Mora Banc Grup, S.A.: compta amb una "dilatada experiència" en el sector financer, especialment a Banc Sabadell, on va ocupar diverses posicions d'alta direcció entre 2003 i 2022, i anteriorment va treballar en altres entitats financeres com Banco Central Hispano i Banc Santander.

REELECCIÓ DE NIN

També s'han aprovat les reeleccions del conseller independent i president del Consell, Joan María Nin, i del conseller executiu i conseller delegat de Mora Banc Grup, S. A., Lluís Alsina.

La renovació del Consell d'Administració inclou la sortida, per fi de mandat, de Miquel Alabern, qui ha estat conseller independent de Mora Banc Grup, S. A. des del 2022 i la dedicació del qual ha estat valorada per Nin.