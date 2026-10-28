Eder Sarabia arriba al RCD Espanyol com a nou entrenador fins al 2028

Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El RCD Espanyol ha arribat a un acord amb Eder Sarabia per ser el nou entrenador del primer equip blanc-i-blau fins al 30 de juny del 2028 i assumeix així la banqueta del conjunt perico després de la destitució de Manolo González i el breu període d'interinitat de Sergio García.
"El RCD Espanyol de Barcelona ha arribat a un acord amb Eder Sarabia (Bilbao, 27/09/1980) per convertir-se en l'entrenador del primer equip. El nou tècnic blanc-i-blau signa fins al 30 de juny del 2028", ha anunciat el RCD Espanyol en un comunicat.
Segons ha informat l'entitat, el preparador basc incorporarà al seu cos tècnic Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué i l'exfutbolista Álvaro González, qui torna d'aquesta manera a la disciplina del club després de la seva etapa com a jugador.
Sarabia, de 46 anys i nascut a Bilbao, compta amb una àmplia experiència a les banquetes del futbol professional després d'haver exercit de primer entrenador del FC Andorra i l'Elx CF. Amb anterioritat, va formar part del cos tècnic de Quique Setién com a segon entrenador de l'UD Las Palmas, el Reial Betis i el FC Barcelona, club en el qual va estar durant la temporada 2019/20 abans de fer el salt com a primer tècnic. La seva carrera va començar en les categories inferiors del Danok Bat i del Vila-real CF.