Duch desplega l'"ambiciós" Pla Brussel·les en el seu primer any al capdavant d'UE i Acció Exterior

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'UE i Acció Exterior de la Generalitat ha destacat el desplegament de l'"ambiciós" Pla Brussel·les en el primer any del govern amb Jaume Duch al capdavant del departament, informa aquest diumenge en un comunicat.
El pla busca "guanyar presència i influència" a Consell de la UE, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Comitè de les Regions per incidir en el pròxim marc financer, l'oficialitat del català, la política agrària comuna, l'habitatge i altres àmbits.
Aquest pla pretén "fer partícip del projecte europeu tota la societat catalana, especialment el món local i l'acadèmic, les entitats i la joventut".
DELEGACIONS DEL GOVERN
La Conselleria també ha destacat que en aquest any ha consolidat les delegacions del govern a l'exterior, amb "les bases d'un nou model de gestió per reforçar la coherència i la professionalització" en el funcionament d'aquestes seus.
En cooperació al desenvolupament, ha anunciat un increment de més de set milions d'euros per a aquest fi el 2024 i de vuit milions aquest any, a més d'aportacions a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins, UNRWA, i d'altres.
A més la Conselleria ha liderat l'elaboració del programa de treball de la presidència catalana dels Quatre Motors per a Europa (Catalunya, Baden-Württemberg, Lombardia, Auvergne-Rhône-Alps) i ha coordinat la 'Setmana de Catalunya' a l'Exposició Universal d'Osaka.
Duch ha viatjat recurrentment a Brussel·les i també ha anat al Regne Unit, França, Itàlia, Portugal, Suïssa, Andorra, el Japó i, recentment, el Marroc.