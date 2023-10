Dos ex-caps de govern d'Andorra, designats observadors de la negociació amb la UE

Toni Martí i Jaume Bartumeu van iniciar el procés d'acostament a Europa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 4 (EUROPA PRESS)

Els ex-caps de govern d'Andorra Jaume Bartumeu i Toni Martí han estat nomenats com a observadors en la negociació per a un acord d'associació amb la Unió Europea.

La decisió s'ha pres en una reunió extraordinària del Pacte d'Estat per a la UE, segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat aquest dimecres.

Els noms de Bartumeu i Martí s'han consensuat en la taula de diàleg i els participants del Pacte d'Estat consideren que la designació és "un símbol d'unitat institucional" perquè són els dirigents que van iniciar el procés d'acostament a Europa.

Concretament, Bartumeu va ser qui va demanar l'obertura de les negociacions per a l'acord d'associació, després d'haver negociat l'acord monetari.

Per la seva banda, Martí va ser qui va dur a terme les primeres grans negociacions per a l'acord, tancant, per exemple, una transitòria de 30 anys per a la producció de tabac, un sector clau per a l'economia andorrana i molt específic del país.

LA PRÒXIMA RONDA SERÀ A BRUSSEL·LES EL 10 I 11 D'OCTUBRE

La voluntat és incorporar a la delegació negociadora els dos observadors per afrontar la pròxima ronda, que se celebrarà a Brussel·les el 10 i 11 d'octubre.

És la primera vegada que es troben les dues parts després d'haver-se posat damunt la taula el protocol europeu sobre serveis financers.

Es tracta d'un document que ha generat molta inquietud al Principat, especialment en el sector afectat, i que el mateix executiu ha manifestat que és "molt dur" i amb clàusules inacceptables, segons paraules del cap de govern, Xavier Espot, com la manca de reciprocitat sobre l'establiment d'entitats financeres.

El comunicat detalla, també, que aquest dimecres s'ha acordat fixar la signatura del Pacte d'Estat per a l'Acord d'Associació amb la Unió Europea dijous vinent 12 d'octubre a les 16 hores, a la sala d'exposicions del Govern andorrà al Parc Central d'Andorra la Vella.

Finalment, la nota de premsa també informa que s'ha incorporat Jordi Olivé com a responsable de relacions institucionals a la Secretaria d'Estat per a les relacions amb la Unió Europea.