El documental sobre l'autoproclamat rei d'Andorra el 1934 s'estrenarà el 17 de setembre

El dirigeix Jorge Cebrián després de deu anys d'investigació i també publica la seva vida en un llibre
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
Els Cinemes Girona barcelonins estrenaran el dimecres 17 de setembre el documental de Jorge Cebrián 'Boris Skossyreff, l'estafador que va ser rei', la història real d'un personatge europeu que es va arribar a proclamar rei d'Andorra el 1934.
El documental andorrà produït per Qucut Producció SL també es projectarà a les sales d'Andorra, Madrid, Igualada (Barcelona), la Seu d'Urgell (Lleida), Mallorca, Pamiers i Mende (França), informen els seus impulsors en un comunicat.
La pel·lícula explica com Skossyreff va ser membre de la noblesa russa, espia britànic, apàtrida, ajudant de la reina d'Holanda, col·laboracionista nazi, falsificador i estafador professional, gigoló i organitzador d'orgies, visionari, personatge mediàtic internacionalment, poliglota i reu en destacades presons europees.
RODADA A SIS PAÏSOS AMB MANEL PIÑERO
S'ha rodat a Andorra, França, Portugal, Alemanya, Holanda, Mallorca, Sitges (Barcelona) i la Seu d'Urgell (Lleida), i la protagonitza l'actor, guionista, humorista i periodista català Manel Piñero, també conegut com l'home APM del programa de TV3 'Alguna pregunta més?'.
Després de deu anys d'investigació i documentació, Cebrián també ha publicat el llibre 'Boris Skossyreff, l'estafador que va ser rei d'Andorra' (Anem Editors), en castellà i català, i que tindrà diverses presentacions coincidint amb l'estrena de la pel·lícula.
JORGE CEBRIÁN
El periodista Jorge Cebrián (Gijón, 1976) ha dedicat gran part de la seva carrera periodística a recuperar personatges i episodis silenciats de la història, i és llicenciat en Periodisme per la URL i amb formació en Història per la UdL.
Ha dirigit i escrit el guió d'una desena de documentals de temes històrics, com 'Pena capital', 'Lluitant per la vida' i 'Els secrets de Somplosa', i també va ser guionista i investigador del documental 'Pujol/Catalunya. El consell de guerra', a més de treballar com a periodista a diversos mitjans i institucions.
ALS CINEMES I DESPRÉS A LA TELEVISIÓ
El 17 de setembre s'estrenarà als Cinemes Illa Carlemany (Andorra) i els Cinemes Girona (Barcelona); el 30, al Cinema Igualada (Barcelona); el 2 d'octubre, als Cinemes Giu de la Seu d'Urgell (Lleida); el 17 al Cinema Mende (França); el 30 al Rívoli (Palma); l'1 de novembre al Cinema Pamiers (França) i el 26 a l'Ateneu de Madrid.
Després de projectar-se als cinemes es veurà a Filmin, TV3 ('Sense Ficció'), IB3 i RTVA.
La pel·lícula arriba als cinemes després de passar per festivals nacionals i internacionals: el festival Cinemania de Mont-real (Canadà) el va estrenar mundialment i el Rani Durgavati International Film Festival (l'Índia) el va premiar com a millor docudrama i millor banda sonora original.
Ha participat en altres certàmens d'Europa i d'Amèrica, aquest agost ha passat pel Fort Smith International Film d'Arkansas (EUA) i a l'octubre estarà al Festival Som Cinema de Lleida.