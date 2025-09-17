El documental sobre l'autoproclamat Rei d'Andorra el 1934 s'estrena a Barcelona

El conseller Vila i la ministra andorrana de Cultura defensen col·laborar pel català
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
Els Cinemes Girona barcelonins han estrenat aquest dimecres el documental de Jorge Cebrián 'Boris Skossyreff, l'estafador que va ser rei', la història real d'un personatge europeu que va arribar a proclamar-se Rei d'Andorra el 1934.
Han assistit l'actual de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports d'Andorra, Mònica Bonell.
FRANCESC XAVIER VILA
Vila ha destacat que aquesta pel·lícula és "producte de la cooperació transfronterera" i que l'audiovisual és una possibilitat d'aprofundir en la col·laboració.
"Som unes societats capaces de fer un audiovisual de qualitat", ha dit, i ha lamentat que va haver-hi una època en que no es va creure suficientment en aquest sectors Catalunya malgrat haver-hi talent, però considera que avui està demostrat que el cinema en català té públic interessat.
Per això ha defensat la creació en català i també veure altres produccions subtitulades en català.
MÒNICA BONELL
La ministra ha afirmat que el seu Govern també vol impulsar el català en general i l'audiovisual en català en particular: "La col·laboració ens fa més fortes".
Bonell ha assegurat que el seu Govern seguirà ajudant al fet que el català "estigui en el lloc que li correspon".
JORGE CEBRIÁN
El director, Jorge Cebrián, ha dit que la pel·lícula és el final d'un camí molt llarg, després d'anys d'investigació i de treball en col·laboració per saber què va ser del personatge a Andorra però també la resta de la seva vida.
Ha agraït el suport del Govern d'Andorra, de la Delegació de la Generalitat al Principat i del copríncep francès, a més de tots els que s'han implicat.
El documental catalano-andorrà produït per Qucut Producció S.L. també es projectarà a sales d'Andorra, Madrid, Igualada (Barcelona), la Seu d'Urgell (Lleida), Mallorca, Pamiers i Mende (França).
La pel·lícula explica com Skossyreff va ser membre de la noblesa russa, espia britànic, apàtrida, ajudant de la reina d'Holanda, col·laboracionista nazi, falsificador i estafador professional, gigoló i organitzador d'orgies, visionari, personatge mediàtic internacionalment, políglota i reu en destacades presons europees.
EN CINEMES I DESPRÉS A TV
S'estrena als Cinemes Illa Carlemany (Andorra) a més de Barcelona, i després es podrà veure a altres sales: el dia 30, al Cinema Igualada (Barcelona); el 2 d'octubre, als Cinemes Giu de la Seu d'Urgell (Lleida); el 17 al Cinema Mende (França); el 30 al Rívoli (Palma); l'1 de novembre al Cinema Pamiers (França) i el 26 a l'Ateneu de Madrid.
Després de projectar-se en cinemes es veurà a Filmin, Tv3 ('Sense Ficció'), IB3 i RTVA.
La pel·lícula arriba als cinemes després de passar per festivals nacionals i internacionals: el festival Cinemania de Mont-real (Canadà) el va estrenar mundialment i el Rani Durgavati International Film Festival (l'Índia) el va premiar com a Millor Docu Drama i Millor Banda Sonora Original.
Ha participat en altres certàmens d'Europa i d'Amèrica, aquest agost ha passat pel Fort Smith International Film d'Arkansas (EUA) i a l'octubre estarà al Festival Som Cinema de Lleida.
RODADA A 6 PAÏSOS AMB MANEL PIÑERO
S'ha rodat a Andorra, França, Portugal, Alemanya, Holanda, Mallorca, Sitges (Barcelona) i la Seu d'Urgell (Lleida), i la protagonitza l'actor, guionista, humorista i periodista català Manel Piñero, també conegut com 'L'Home APM' del programa de TV3 'Alguna pregunta més?'.
Després de 10 anys d'investigació i documentació, Cebrián també ha publicat el llibre 'Boris Skossyreff, l'estafador que va ser rei d'Andorra' (Anem Editors), en castellà i català, i que tindrà diverses presentacions coincidint amb l'estrena de la pel·lícula.
El periodista Jorge Cebrián (Gijón, 1976) ha dedicat gran part de la seva carrera periodística a recuperar personatges i episodis silenciats de la Història, i és llicenciat en Periodisme per la URL i amb formació en Història per la UdL.
Ha dirigit i escrit el guió d'una desena de documentals de temes històrics, com 'Pena capital', 'Lluitant per la vida' i 'Els secrets de Somplosa', i també va ser guionista i investigador del documental 'Pujol/Catalunya. El consell de guerra', a més de treballar com a periodista en diversos mitjans i institucions.