Detingut a la Seu d'Urgell (Lleida) un fugitiu buscat des del 2018 per diversos delictes

LLEIDA, 6 març (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional, la Policia d'Andorra i la policia local de la Seu d'Urgell (Lleida) van detenir dissabte a la localitat lleidatana un fugitiu buscat des del 2018 per presumpta venda de marihuana a menors, a banda de per robatori, consum i possessió de drogues.

El detingut, de 33 anys, va viure a Andorra entre 1997 i 2018 i, després de cometre els delictes, el Tribunal de Corts el va sentenciar a cinc anys i tres mesos de presó, ha informat la policia nacional en un comunicat aquest dimecres.

En fugir, se li va imposar una ordre de detenció internacional i, recentment, la policia andorrana va tenir indicis que l'home es trobava a la Seu d'Urgell, on va ser localitzat per la policia local i detingut per la Policia Nacional, i ara s'espera que sigui extradit.