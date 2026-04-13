Detingut un home a Reus (Tarragona) per repartir cocaïna a domicili amb el seu cotxe

TARRAGONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 64 anys a Reus (Tarragona) com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues per presumptament repartir a domicili substàncies estupefaents amb el seu vehicle, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
La investigació va començar després que els Mossos sabessin que un home s'estava dedicant activament a traficar amb drogues des del seu habitatge, al carrer Costa Brava de Reus, i que repartia les substàncies a domicili després que els compradors hi contactessin telefònicament.
L'última transacció va tenir lloc dijous passat cap a les 10 hores, quan el sospitós va ser interceptat pels agents a l'avinguda Andorra de Tarragona i, durant l'escorcoll, li van trobar al damunt tres embolcalls de cocaïna, a més dels 56 localitzats a l'interior del vehicle.
Aquell mateix dia es va efectuar una entrada i escorcoll al seu domicili, on van decomissar més de 770 grams de cocaïna --que en el mercat negre podrien arribar a un preu superior als 50.000 euros--, a més de 610 euros en bitllets fraccionats.
El responsable, que va ser detingut dijous, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus aquest dissabte.