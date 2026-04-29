La Delegació de la Generalitat a Andorra fa 3 anys consolidant la seva tasca de coordinació

DELEGACIÓN DE LA GENERALITAT EN ANDORRA
L'organisme destaca el reforç de les relacions amb el Govern del Principat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)
La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha complert aquest mes d'abril tres anys de funcionament, consolidant la seva tasca de coordinació i reforç de les relacions amb el Govern andorrà.
La principal tasca de la Delegació ha estat canalitzar i enfortir les relacions entre la Generalitat i l'executiu del Principat, a més de reforçar la promoció dels interessos catalans a Andorra en l'àmbit econòmic, cultural o educatiu i acompanyar la comunitat catalana present a Andorra, assenyala l'organisme en un comunicat.
La delegada, Anna Vives, ha apuntat que la feina de la delegació ha de ser "discreta" i que moltes vegades és una mena de cursa de fons perquè hi ha dossiers que es treballen durant molt temps i costa veure'n els resultats.
Així i tot, ha indicat que el balanç dels tres anys demostra que s'ha avançat en diferents aspectes d'interès compartit i que la relació entre tots dos governs s'ha "intensificat i reforçat".
Quant a les relacions amb la Generalitat, fins ara s'ha impulsat dos plans de treball compartits: el primer, corresponent al període 2024-2026 i el segon, per al període 2026-2030.
El primer, contemplava la creació de quatre grups de treball temàtics (sanitat, infraestructures, gestió de residus i energia i medi ambient) i un de transversal sobre reptes transfronterers.
El segon pla, en canvi, en contempla set, alguns provinents de l'anterior i altres impulsats de nou com el d'Interior i Seguretat Pública, Afers Socials i Llengua i Cultura, a més d'un calendari de reunions trimestrals per a cada grup.
RESULTATS TANGIBLES
La nota de premsa de la Delegació ressalta que la feina duta a terme en l'àmbit de la cooperació ha permès assolir resultats tangibles en diversos àmbits, com la consecució de finançament europeu per redactar el projecte del Tramvalira, la signatura d'un conveni per a la donació de còrnia o l'inici dels treballs per constituir l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial.
A més a més, s'ha treballat per promocionar els interessos catalans a Andorra en àmbits com l'econòmic, el cultural o l'educatiu promocionant productes catalans en alguns esdeveniments gastronòmics, facilitant l'accés al mercat andorrà d'alguns productors catalans o acompanyant empreses catalanes que tenien interès a ser presents en fòrums o esdeveniments del Principat.
Igualment, s'ha promocionat el talent català ja present al país, amb l'impuls d'iniciatives com TenimTalent, però també el de fora, propiciant l'actuació al Principat d'artistes i conjunts de primer nivell.
També s'ha donat suport a la producció audiovisual en català a través del festival Ull Nu, s'ha propiciat la presència d'universitats catalanes en el saló Connecta i s'ha facilitat l'acompanyament de la comunitat catalana amb una guia d'acollida i la creació de l'eina 'Amics de la Delegació'.