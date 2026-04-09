La delegació de la Generalitat a Andorra celebrarà Sant Jordi amb música i gastronomia

L'acte del 16 d'abril combinarà la cançó lírica catalana i andorrana amb el vi i el formatge
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
La delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra, amb la col·laboració del Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra, donarà la benvinguda a la celebració de Sant Jordi el 16 d'abril amb un acte que combinarà música i gastronomia.
Segons ha informat la delegació a través d'un comunicat, l'acte, que es titularà 'Un viatge pels sentits', posarà en comú la cançó lírica catalana i andorrana.
La interpretació anirà a càrrec de la soprano andorrana Jonaina Salvador i del pianista andorrà Jordi Barceló, i els assistents podran degustar vins i formatges andorrans i catalans, escollits específicament per la seva relació amb cadascuna de les cançons del recital.
La delegada de l'executiu català al Principat, Anna Vives, ha destacat que es pugui repetir per segon any la col·laboració amb el Govern andorrà per organitzar una acció vinculada amb un patrimoni que "compartim catalans i andorrans", com és la Diada de Sant Jordi.
L'acte estarà dinamitzat per Gemma Muray i Clara Soler, de Caram Caram, que, amb Jonaina Salvador, aniran guiant el públic per un viatge en què interactuaran sentits com l'oïda, el gust i l'olfacte.
ACTE GRATUÏT I OBERT
L'acte es farà a la sala d'exposicions del Govern, que actualment acull l'exposició 'Referents', de Lita Cabellut i Maseda.
Començarà a les 20 hores i és gratuït i obert a tot el públic, però requereix de reserva prèvia.