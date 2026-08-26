La delegació de la Generalitat a Andorra celebrarà la Diada commemorant l'Any Gaudí

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S'ha programat el concert 'Gaudí en notes i línies. Una vida amb música catalana'
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 26 (EUROPA PRESS)
La delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra dedicarà la celebració de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any a commemorar l'Any Gaudí.
Segons ha informat a través d'un comunicat, ho farà a través del concert 'Gaudí en notes i línies. Una vida amb música catalana', que anirà a càrrec del tenor Jordi Tallada i del pianista Josep Buforn.
L'actuació serà el proper 9 de setembre a les 19.30 hores a l'Auditori Rocafort del Centre Cultural Lauredià de Sant Julià de Lòria.
El concert s'emmarca en els actes que es duen a terme aquest any amb motiu del centenari de la mort del cèlebre arquitecte català Antoni Gaudí i el programa s'inspira en etapes clau de la seva vida: la infància i formació, l'eclosió modernista, l'apogeu creatiu i la transcendència espiritual.
En aquest sentit, evoca la vida i l'esperit de Gaudí a través de la música i els textos d'autors que van ser contemporanis i amics seus, i que formaven part del moviment cultural català de finals del segle XIX i principis del XX.
En concret, el repertori inclourà obres d'Amadeu Vives, Enric Granados, Isabel Güell, Enric Morera, Eduard Toldrà o Robert Gerhard, entre altres compositors, amb textos de Jacint Verdaguer, Josep Maria de Segarra, Apel·els Mestres, Josep Carner, Àngel Guimerà, Joan Maragall, Víctor Balaguer o Josep Maria López-Picó.
El concert és gratuït, però des de la delegació s'ha indicat que és necessari confirmar l'assistència enviant un correu electrònic a l'adreça delegacio.ad@gencat.cat.