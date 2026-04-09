La delegació de la Generalitat a Andorra celebra Sant Jordi amb un maridatge de música i gastronomia

DELEGACIÓN DEL GOVERN EN ANDORRA
L'acte posarà en comú la cançó lírica catalana i andorrana amb el vi i el formatge
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
La delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, amb la col·laboració del ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d'Andorra, donarà la benvinguda a la celebració de Sant Jordi amb un acte que maridarà música i gastronomia.
Segons ha informat la delegació a través d'un comunicat, l'acte, que es titularà 'Un viatge pels sentits', se celebrarà el pròxim 16 d'abril i posarà en comú la cançó lírica catalana i andorrana.
La interpretació anirà a càrrec de la soprano andorrana, Jonaina Salvador, i del pianista, també del país, Jordi Barceló, i els assistents podran degustar vins i formatges andorrans i catalans, triats específicament per la seva relació amb cadascuna de les cançons del recital.
La delegada de l'executiu català al Principat, Anna Vives, ha destacat el fet d'haver pogut repetir per segon any la col·laboració amb el govern andorrà per organitzar una acció vinculada amb un patrimoni que "compartim catalans i andorrans", com la diada de Sant Jordi.
Segons la nota de premsa, l'acte comptarà amb la dinamització de les expertes Gemma Muray i Clara Soler, de Caram Caram, que, juntament amb Jonaina Salvador, aniran guiant el públic en un viatge en el qual interactuaran sentits com l'oïda, el gust i l'olfacte.
ACTE GRATUÏT I OBERT
A més a més, s'assenyala que l'acte es desenvoluparà en un entorn privilegiat com és la sala d'exposicions del Govern central, que actualment acull l'exposició 'Referents', de Lita Cabellut i Maseda.
L'acte començarà a les 20 hores i és gratuït i obert a tot el públic, però requereix reserva prèvia.