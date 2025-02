Una delegació d'Andorra participarà en els Special Olympics de Torí 2025

Hi haurà quatre esportistes que competiran en la disciplina d'esquí alpí

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)

La federació esportiva Special Olympics Andorra, patrocinada per Creand Fundació, representarà el país en els Jocs Mundials d'Hivern Special Olympics 2025 que se celebraran a Torí (Itàlia) del 8 al 15 de març.

Segons ha informat Creand Fundació en un comunicat, la delegació andorrana estarà formada per 4 esportistes, Àlex Francés, Sergi Cuberes, Sandra Carvalho i Paula Espineta, que aniran acompanyats dels entrenadors Santi Castellón i Sílvia Arrú; el cap de la delegació, José Antonio Pérez; i la infermera Cristina Míguez.

Pérez creu que la participació d'Andorra permetrà que els esportistes posin en pràctica "els coneixements adquirits durant els entrenaments" i puguin representar Andorra en un esdeveniment amb repercussió mundial.

Considera que l'experiència els proporcionarà una situació "per sortir de la seva zona de confort", fet que els permetrà aprendre noves habilitats que podran aplicar en el seu dia a dia.

Assenyala que una competició d'aquest nivell comporta "rigor" per part dels components i confia que els andorrans faran un bon paper i que els entrenadors i el cos tècnic hi seran per contribuir que compleixin els seus objectius en el mundial.

A la competició de Torí hi haurà 1.500 atletes de 102 delegacions que competiran en 8 disciplines en nom "de l'esport i la inclusió".

ESDEVENIMENT

El 8 de març el pavelló olímpic d'esports Inalpi Arena acollirà la cerimònia d'inauguració que marcarà l'inici oficial de l'esdeveniment, i les competicions es duran a terme del 9 al 15 de març, amb els esportistes andorrans competint en la modalitat d'esquí alpí, nivell intermedi en supergegant, esquijòring i eslàlom.

Creand Fundació patrocina la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007, amb l'objectiu de contribuir a la integració social dels atletes, a més de l'organització i la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals d'aquestes característiques.

Es tracta d'un suport a una iniciativa que té com a missió la integració en la societat de les persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, en condicions d'igualtat amb la resta de ciutadans a través de l'esport.