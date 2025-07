La data del referèndum enfronta el Govern d'Andorra amb els partits contraris a l'acord amb la UE

L'executiu andorrà defensa celebrar-lo després que l'acord es voti al Parlament Europeu

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

La data triada per celebrar el referèndum sobre l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea (UE) ha enfrontat aquest dijous el Govern del Principat amb els partits de l'oposició contraris a l'acord.

La qüestió ha estat una de les que ha protagonitzat la compareixença del secretari d'Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, davant la comissió legislativa de Política Exterior del Consell General (parlament andorrà).

Els presidents dels grups parlamentaris de Concòrdia i Andorra Endavant, Cerni Escalé i Carine Montaner respectivament, han demanat que el referèndum se celebri abans que el text sigui votat al Parlament Europeu per evitar l'impacte reputacional que, a parer seu, podria tenir un resultat negatiu en la consulta.

Riba ha recordat que el plantejament del Govern andorrà és celebrar la consulta després que es voti al Parlament Europeu en considerar que és més "ordenat i assenyat" prendre la decisió quan totes les qüestions pendents estiguin resoltes.

Amb independència del resultat del referèndum, ha manifestat que el tràmit al Parlament Europeu s'ha de fer sí o sí, per la qual cosa un resultat negatiu no suposa "cap mal tràngol" per a la institució europea.

Igualment, ha indicat que totes les institucions implicades són conscients de la decisió d'Andorra de celebrar un referèndum i entenen el resultat que es pot donar, per la qual cosa considera que "el risc reputacional no existeix".

"RIDÍCUL INTERNACIONAL"

Per Montaner és un error que els andorrans votin després de la decisió del Parlament Europeu, després d'assegurar que un 'no' a l'acord quan les institucions europees ja l'hagin aprovat seria fer "un ridícul internacional".

Escalé també considera que esperar a la decisió del Parlament Europeu suposa "una mena de xantatge" cap a la ciutadania perquè, a parer seu, és més complicat emetre un vot negatiu quan totes les institucions ja s'hi han posicionat favorablement.

Finalment, Riba ha recordat que, si finalment l'acord és declarat de naturalesa mixta, la legislació actual del país no permet una aplicació provisional, per la qual cosa un resultat del referèndum positiu requeriria un canvi legislatiu.