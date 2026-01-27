Damm celebra el seu 150è aniversari amb activitats durant tot l'any

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La cervesera Damm ha començat la celebració del seu 150è aniversari, que es concretarà en un "ampli programa d'activitats que es desenvoluparà al llarg de tot l'any i portarà la celebració a diferents punts del territori", informa en un comunicat aquest dimecres.
Amb motiu de la celebració, Damm ha creat un logotip commemoratiu, que és present als actes relacionats amb l'aniversari, alguns dels espais de l'empresa i el 'packaging' d'Estrella Damm.
Així mateix, la cervesera estrenarà una nova cervesa de llarga guarda, "intensa i equilibrada", que ha batejat com 'Bohèmia', en referència al nom original de l'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona.
Entre els esdeveniments de la celebració hi ha un concert al parc del Fòrum de Barcelona al maig, i també un cicle de 50 concerts a sales emblemàtiques de Catalunya, les Balears, Castelló i Andorra entre setembre i octubre.
A més, l'Antiga Fàbrica Damm comptarà amb una programació especial i esdeveniments com la inauguració de l'Espai Immersiu, "que neix amb l'objectiu de continuar impulsant la cultura cervesera i oferir una experiència única entorn de la història i la marca".