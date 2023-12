La crisi de l'habitatge marca les eleccions locals d'Andorra del 17 de desembre

S'hi presenten 14 candidatures i 30.390 electors estan cridats a les urnes



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 des. (EUROPA PRESS) -

La crisi de l'habitatge és un dels assumptes que més ha marcat la campanya electoral de les eleccions comunals (locals) que se celebraran a Andorra aquest diumenge 17 de desembre.

Als comicis hi concorren 14 candidatures que durant la campanya, que acaba aquest divendres, han centrat part del discurs a proposar solucions per paliar aquesta problemàtica.

Entre les propostes, destaquen les promeses de cedir terrenys al Govern andorrà per construir pisos a preus assequibles; beneficis fiscals als propietaris que tinguin rendes baixes per als inquilins o ajuts directes a les famílies.

Demòcrates --el partit que actualment governa-- és l'única formació que es presenta a les 7 parròquies (municipis) i, en tots els casos, ho fa en coalició amb altres formacions nacionals i locals, a més de persones independents.

PARRÒQUIES

A Canillo, el partit té garantida la victòria perquè no s'hi ha presentat cap altra opció.

A Andorra la Vella, els candidats de les dues formacions que s'hi presenten, Demòcrates i Enclar --plataforma que agrupa Partit Socialdemòcrata, Concòrdia i SomVeïns--, han evidenciat diferències de criteri a l'hora de prioritzar les inversions.

Demòcrates ha sostingut que per mantenir el benestar social primer hi ha d'haver un benestar econòmic, i Enclar ha considerat que aquest plantejament prioritza les actuacions a favor dels turistes i no dels residents.

A Escaldes-Engordany, les formacions han discrepat sobre urbanisme, concretament sobre les torres de 20 pisos d'alçada que s'han construït al centre de la parròquia.

La candidatura de Consens --que lideren els actuals cònsols (alcaldes)-- ha defensat una suspensió de les llicències urbanístiques fins la primavera del 2024 i Demòcrates ha proposat un "master plan" per replantejar l'urbanisme i evitar que tota la construcció sigui vertical.

A Ordino, el projecte del centre de recerca impulsat per Grifols i la residència geriàtrica han estat els protagonistes.

La coalició ACO+Demòcrates ha apostat per una residència pública i no privada, mentre que Units per Ordino s'ha reivindicat com "l'única" opció per evitar el laboratori.

A Encamp, UP+Demòcrates ha defensat la nova concessió per a les pistes d'esquí, mentre que Avancem --Partit Socialdemòcrata i independents-- els han acusat de falta de transparència".

A Massana, CC+Demòcrates i Amb Seny --plataforma liderada per un edil que formava part de l'equip de govern local de CC-- han discrepat en el model de creixement i la gestió dels recursos hídrics, després de les restriccions que es van produir el passat mes d'octubre.

Finalment, a Sant Julià de Lòria, Unió Laurediana s'ha aliat amb Demòcrates per mantenir l'alcaldia en front d'una filial de Concòrdia (Desperta Laurèdia) i l'aliança entre Partit Socialdemòcrata i Progressistes-SDP (Per Sant Julià).

En les eleccions comunals del 17 de desembre estan cridats a les urnes 30.390 electors, un 9,04% més que fa quatre anys.