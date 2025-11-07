Creand Crèdit Andorrà rep el premi a la millor banca privada del grup Financial Times

El jurat ha destacat programes innovadors com l'ús de la IA
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)
Creand Crèdit Andorrà ha rebut per segon any consecutiu el reconeixement a la millor banca privada a Andorra del grup Financial Times.
Segons informa l'entitat en un comunicat, les publicacions financeres 'Professional Wealth Management' (PWM) i 'The Banker' atorguen anualment aquests premis, que valoren el compromís i els resultats assolits en innovació, servei i lideratge.
La directora de Banca Patrimonial de Creand, Laia Grau, ha destacat que el premi és un reconeixement a la "dedicació i esforç" de tots els treballadors del banc, que estan compromesos amb el servei que s'ofereix.
L'entitat ha rebut el mateix guardó fins a vuit vegades des que el 2013 es va atorgar a una entitat bancària andorrana per primera vegada, exposa la nota de premsa.
L'editor en cap de PMW i president del jurat dels premis, Yuri Bender, ha valorat les accions que duu a terme el banc per donar resposta als interessos dels clients, especialment a través de l'ús de la intel·ligència artificial.
En aquest sentit ha expressat que per al jurat, els aspectes més destacats de la candidatura inclouen l'anàlisi de criteris socioeconòmics i d'interès d'inversió per millorar la segmentació dels clients i, en particular, "l'ús de la IA".
Finalment, Grau ha destacat que la incorporació de models predictius d'IA i 'machine learning', juntament amb el desenvolupament de capacitats analítiques avançades, ajuden a "optimitzar la relació amb el client" i són mostra del compromís amb la innovació, la digitalització i l'especialització.