Creand Crèdit Andorrà comercialitzarà per primera vegada un fons amb estratègia 'growth'

L'entitat ha signat un acord amb la gestora digital espanyola Crescenta
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)
Creand Crèdit Andorrà ha signat un acord amb la gestora digital espanyola Crescenta que li permetrà, per primera vegada, comercialitzar un fons d'inversió amb estratègia 'growth'.
Segons ha informat l'entitat a través d'un comunicat, gràcies a l'acord, Creand amplia la seva gamma de productes d'inversió i comercialitzarà un fons dirigit a clients del segment de banca patrimonial.
Per la seva banda, Crescenta signa el seu primer acord de distribució amb un banc de la mà del grup financer andorrà, i consolida d'aquesta manera la seva estratègia de distribució, després d'haver col·laborat amb empreses d'assessorament financer i agències de valors.
El responsable de Private Equity i Private Debt a Creand, Guillem Escabrós, ha explicat que amb l'acord es dona accés a un tipus d'actius d'inversió que estan "guanyant pes i demanda" per part dels inversors.
Així mateix, ha assenyalat que l'entitat té com a objectiu créixer en oferta de producte diferencial i de valor, i des del seu punt de vista Crescenta ha demostrat tenir un procés de construcció de carteres que "s'alinea amb els nostres estàndards de qualitat".
Per la seva banda, el CEO i cofundador de Crescenta, Ramiro Iglesias, ha subratllat que el nou acord no només reconeix la qualitat del producte que dissenya la seva companyia, sinó que també els obre la porta a una nova base d'inversors que volen diversificar les seves carteres, tant a Espanya com a Andorra, "traspassant fronteres per primera vegada".
Alhora, destaca que l'acord obre un nou canal de distribució per a Crescenta i complementa la base de clients actual, i assegura que Creand es presenta com un 'partner' estratègic amb el qual preveuen "continuar explorant noves sinergies".
NOU FONS
Amb l'acord Creand posa a disposició dels seus clients de banca patrimonial el fons insígnia de la gestora: el Crescenta Private Equity Growth Top Performers III.
Segons la nota de premsa, el banc, que ja disposa d'altres fons Private Equity dins la seva gamma de productes, fa un pas més per millorar l'experiència d'inversió gràcies a la tecnologia i la digitalització de Crescenta, que disposa d'una selecció de productes "molt rigorosa".
Els fons 'growth' són productes que inverteixen en companyies consolidades, rendibles o molt properes a ser-ho i sempre amb un alt potencial de creixement.
Mitjançant la inversió de capital, aquesta tipologia de fons pretén accelerar el creixement de les empreses tant de manera orgànica com inorgànica, amb l'objectiu de generar valor a llarg termini.
Finalment, es recorda que aquesta tipologia d'inversions suposa un risc de pèrdua de capital, amb un horitzó temporal llarg i de baixa liquiditat.