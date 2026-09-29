Creand Accelera presenta els projectes de les start-ups europees del programa Andorra Open Valley

La primera edició tanca amb una jornada dedicada a la innovació i a la col·laboració entre empreses
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)
L'Andorra Open Valley, el programa europeu de start-ups que impulsa Creand Accelera per connectar projectes innovadors amb les empreses líders d'Andorra, ha tancat aquest dimarts la seva primera edició amb el Demo Day.
La jornada, que ha reunit uns vuitanta assistents, ha servit per presentar les solucions desenvolupades per les start-ups que han treballat en col·laboració amb empreses participants per donar resposta a reptes reals de negoci, informa l'entitat en un comunicat.
El director d'Innovació de Creand Crèdit Andorrà, Santiago de Larrea, ha subratllat que projectes com l'Andorra Open Valley són una via efectiva per connectar amb el talent, generar solucions útils i "obrir noves oportunitats de futur".
El programa, que compta amb la col·laboració de Plug and Play Tech Center, un dels hubs d'innovació més reconeguts del món, Setap365 i Caldea, ha connectat durant els últims mesos empreses consolidades i projectes emprenedors per fomentar la innovació aplicada i generar noves oportunitats de cooperació.
Les vuit start-ups participants (Novem, Doshi, ToumAI, Build38, Wastelocker, TUBR, Graphite Note i Gridbrid) han treballat en àmbits com la millora de processos financers i d'elaboració d'informes, la seguretat i l'autenticació digital per reduir el frau i millorar l'experiència del client, entre d'altres.
AFAVORIR EL 'NETWORKING'
L'Andorra Open Valley Demo Day també és una trobada pensada per afavorir el 'networking' i posar en contacte el talent emprenedor amb potencials socis i col·laboradors.
Durant la jornada, les start-ups participants han fet presentacions ràpides dels seus projectes i, posteriorment, el fundador d'Emogg Analytics, Edgar Sanjuán, ha impartit la conferencia 'Acceleració amb retorn: com start-ups i partners converteixen pilots en negoci'.