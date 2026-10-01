Correus llança una emissió de la sèrie Andorra Mítica en homenatge al Cinema Cristall

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)
Correus ha posat en circulació una nova emissió filatèlica de la sèrie Andorra Mítica dedicada al Cinema Cristall, informa en un comunicat aquest dimecres.
El Cinema Critall està situat a l'avinguda Carlemany d'Escaldes-Engordany (Andorra) i "forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions".
La sala va ser inaugurada en els anys trenta amb el nom de Gran Teatre Cristall Cinema de les Escaldes i va desenvolupar una intensa activitat cultural, ja que, a més de cinema, va acollir representacions teatrals, concerts i actes culturals.
Correus ha explicat que, amb aquesta emissió, vol posar en valor aquells espais que han contribuït a configurar la identitat cultural del país.
L'empresa ha fet un tiratge de 45.000 unitats amb un valor postal de 2,65 euros cada segell, i es pot adquirir a l'oficina de Correus d'Andorra la Vella (Andorra), a través de Correos Market o a través del Servicio Filatélico.